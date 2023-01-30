獵魔士作者拔劍相助 台北書展遇見波蘭奇幻與古典

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第31屆台北國際書展31日將開幕，主題國波蘭已搶先進駐，當紅奇幻作家「獵魔士」作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）30日現身波蘭館，並擺出拔劍獵魔的姿勢，告訴台灣讀者「我來了」。中央社記者張新偉攝 112年1月30日

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）第31屆台北國際書展明天開幕，主題國波蘭已搶先進駐，當紅奇幻作家「獵魔士」作者安傑．薩普科夫斯基，今天現身波蘭館並擺出拔劍獵魔的姿勢，告訴台灣讀者「我來了」。

台北書展基金會今天在台北世貿一館舉行展前記者會，文化部次長李連權致詞時表示，今年主題國波蘭過去曾多次遭強權凌逼，與台灣受多次殖民經驗類似，但兩國人民同樣都為自由民主努力奮鬥。波蘭本屆也特邀多位代表作家、插畫家及出版社來台參加書展，展現豐富多元的文化活力及特色。

李連權表示，本屆書展主題為「閱讀的多重宇宙」，嘗試讓民眾深入閱讀趣味之外，同時融入五感體驗。其中，台灣文學館文學書區將展現編輯人的精神和靈魂；公民書區展現非主流出版的創意；兒童書區用16種海洋生物讓讀者深入閱讀美感。此外，今年更將國家語言融入書展，呈現台灣多元特色，另推動淨零排放觀念，邀民眾共同面對氣候變遷，保護地球。

本屆主題國波蘭館由波蘭書展協會、波蘭台北辦事處共同規劃，展場以傳統花卉紋樣及鮮紅意象，呈現東西方文明交融的內涵與活力，並推出3檔特展。其中「透過文學了解波蘭歷史」，從「古老的傳說」、「虛無之谷」等多部波蘭經典，帶領讀者穿越時空，了解波蘭這塊中歐文明寶庫。

「世界文明史珍本古籍展」由波蘭國家圖書館及波蘭知名珍本古籍出版社Manuscriptum策畫，展出多部牽動世界文明史的古籍複刻本，包括蕭邦「鋼琴協奏曲F小調」手稿與卜彌格「中國植物誌」等經典；「百年波蘭繪本插畫展」則由波蘭密茨凱維奇學院（Adam Mickiewicz Institute）策畫，精選波蘭自1918年獨立百年來的經典童書繪本及畫作，讓讀者親炙波蘭文化的內涵與美感。

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波蘭館同時邀請多位重量級作家來台，包含暢銷小說「獵魔士」作者安傑．薩普科夫斯基（Andrzej Sapkowski）；報導文學作家、「獨裁者的廚師」作者維特多．沙博爾夫斯基；鳥類學家、波蘭尼克文學獎得主瓦夫．盧賓斯基；詩人、哲學家瑪珍娜．博古米拉．基拉爾（Marzanna Bogumila Kielar）；以及享譽國際的暢銷插畫家彼歐茲．索哈（Piotr Socha）等人。

假日有空的朋友，還可參加4日晚間在書展主題廣場舉辦的「波蘭之夜」，由表演團體DAGADANA帶來民族音樂、爵士樂及電子舞曲，現場同時介紹「獵人燉肉」及「波蘭餃子」等傳統美食。（編輯：屈享平）1120130