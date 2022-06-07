進擊的地方刊物 聽新生代編輯訴說在地故事

（中央社記者邱祖胤台北7日電）地方誌脫離刻板的史地書寫及施政報告形式，在年輕編輯努力下，呈現在地生猛活力與繽紛的生活風格。「編輯小姐Yuli」表示，想做好地方誌，誠意是跟在地居民搏感情的不二法門。

今天是台北國際書展最後一天，在世貿一館紅沙龍舉行的「進擊的地方刊物──書寫地方與後生編輯力」講座，由資深編輯人黃威融與新生代編輯謝爾庭、「編輯小姐Yuli」許喻理，分享企畫、編輯、製作地方刊物的心路歷程。

黃威融是「在台北生存的一百個理由」共同作者，近年為新北市規畫文化刊物；謝爾庭曾任新竹地方刊物「貢丸湯」主編，是新竹地方誌平台「見域工作室」共同創辦人；許喻理是圖文創作者，「編輯小姐Yuli的繪圖日誌」粉絲專頁有2.3萬追蹤者，她同時也投入地方刊物輯製工作。

許喻理表示，想要做好一本地方誌，就要充分溝通。她享她的經驗，一開始地居民會抗拒受訪，不願提供更進一步的訊息，要卸下他們的心防得花很大力氣，「團隊裡有當地人很重要，可以的話，盡量用他們的語言溝通，如台語或客語，然後告訴他們為什麼要做這樣的刊物」。

許喻理說，她的方式是用時間磨，或者從外圍的人下手，如老師、同學，無論如何就是要帶著滿滿的誠意去溝通，「當在地居民都知道你要做什麼，搞得人盡皆知時，會有更多人來加入意見，提供更多的內容給你」。

近年台灣地方誌出現一片新氣象，謝爾庭觀察，太陽花學運（2014年）結束後，學生在政治激情過後回到地方，開始思考可以為地方做些什麼？這批年輕人為台灣地方誌注入新的力量；另外是政府轉型，政府開始看到新的出版型式與可能性，也願意接受，而現代出版比80、90年代進步很多，就設計品質來說，很多學生都可以做到很難想像的水準。

黃威融分享，2年半前他所屬的雜誌社投入新北市文化局刊物「新北市文化」季刊比稿，有機會與公家機關合作。他表示，不管這些單位如何「天威難測」，身為專業的編輯最重要的事就是建立工作的邏輯跟順序。他投入「新北市文化」製作的第一件事是熟悉29個鄉鎮區，請設計把地圖畫出來，並為29個鄉鎮區製作LOGO。

其次是對「文化」的定義，黃威融以小吃主題為例，也許不太可能推出「新北100超級熱搜」這樣的題目，卻可以做「新北美食滋味」，中和有眷村菜，烏來有原住民菜，五股蘆洲有觀音山竹筍的滋味，這樣就有可能連結到地方的內在跟喜好，進而連結到歷史，呈現出在地文化的內涵。（編輯：郭諭儒）1110607