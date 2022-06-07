台北書展6天擠進25萬人 下屆波蘭接力主題館

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2022第30屆台北國際書展7日為最後一天展出，許多愛書人前往參觀選購，看書人潮擠滿攤位。中央社記者鄭清元攝 111年6月7日

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（中央社記者邱祖胤台北7日電）台北國際書展今天閉幕，6天總共有25萬熱情書迷進場參觀及消費，並舉辦61場版權會議，文化部特別發行20萬張購書抵用券全數發放完畢。

台北國際書展今天下午舉行閉幕典禮，包括文化部政務次長李靜慧、法國在台協會代理主任戴寧智（Guillaume Delvallee）、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）、台北書展基金會董事長林訓民、台北書展基金會新任董事長吳韻儀、台北書展基金會執行長王秀銀出席。

文化部政務次長李靜慧致詞時表示，本屆書展特別感謝主題國法國以電影、音樂、展覽等各種形式，讓大家看到書展的可能性與國際參展單位所展現的出版能量，更讓台北國際書展「名副其實」。

李靜慧同時感謝所有出版社，包含364個參展出版社的支持及辛勞，讓實體書展得以實現；也感謝選擇退展的出版社，在書展籌辦過程，以不同的觀點及提醒，讓文化部對於書展的意義及未來、舉辦方式、如何讓書展更有力量等議題，能有更多的反省及學習。

台北書展基金會董事長林訓民致詞時表示，2022台北國際書展在台灣疫情正逢高峰，又遇端午連假返鄉潮時刻，仍展現成果，這就是實體書展的熱度及魅力，期盼明年疫情已經遠離，台北國際書展重回往日的榮光。

台北國際書展停辦2年之後復辦，本屆參觀人次為25萬人，展覽總展位1153個，參與國家31國，參展出版社365家，閱讀活動場次500場，版權會議61場。相較於上一屆2019年的數字，參觀人次58萬人，展覽總展位1832 個，參與國家52國，參展出版社735家，閱讀活動場次1184場，版權會議1440場。

法國在台協會代理主任戴寧智致詞時表示，在台北國際書展的相會，再次證明「書能拉近彼此的距離」。書展雖然閉幕，但在整個6月期間，全台仍有30個書店辦理法國選書展，邀請大家繼續參與。最後他也特別以中文表達「台法友誼，節節高升」。

2023主題國的波蘭台北辦事處處長高則叡表示，台北國際書展在疫情中能辦理實體書展，更顯不易。台北國際書展創造了極佳的氛圍，尤其國際展區的各國，以豐富多元的書籍，帶領大家進入冒險的旅程中。波蘭非常高興接下2023主題國的重任，將帶著波蘭最精彩的文學作品及作家來到台灣與大家見面。

新任台北書展基金會董事長吳韻儀表示，疫情之下的2022台北國際書展，「進場的25萬人次，就是25萬個鐵粉」，期待半年後的2023台北國際書展再次與大家相見。（編輯：張芷瑄）1110607

2022台北國際書展7日舉行閉幕典禮，台北書展基金會執行長王秀銀（左起）與新任董事長吳韻儀、董事長林訓民、文化部政務次長李靜慧、法國在台協會代理主任戴寧智（Guillaume Delvallee）、波蘭台北辦事處處長高則叡（Cyryl Kozaczewski）等出席合影。中央社記者鄭清元攝 111年6月7日

2022台北國際書展7日閉幕，許多愛書人把握最後一天前往展場參觀、買書。中央社記者鄭清元攝 111年6月7日