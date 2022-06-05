白先勇談文學功用 情感教育使人產生同理心

（中央社記者邱祖胤台北5日電）文學有什麼功用？作家白先勇今天在「孽子舞台劇2020全紀錄」座談會中表示，文學是一種情感教育，能勾動人們埋藏在心中的惻隱之心，進而產生同情心、同理心。

白先勇今天在現場連續說了好幾次「好奇怪」來形容「孽子」這齣舞台劇，說這戲只要一開場就會有電流，電了大家，也電了他自己，感染力之深，連他都感到不可思議，「它表面上講同志故事，其實真正講人心、人性，它是超越性別來講人的處境」。

「孽子」舞台劇先於2014年推出11場，2020年又演出8場，今年是允晨文化40週年，特別為這場別開生面的演出留下完整的圖文紀錄。

白先勇說，有人會問，文學有什麼功用？文學是一種情感教育，教育我們產生惻隱之心，勾動人們埋藏在心中天生就有的惻隱之心；從小說及戲劇的角度觀察，很多人都想向上，想過美好的生活，也都有他們的理想及情感，但不是每個人都能成功，大部分的人都在為自己的理想、愛情掙扎。

白先勇表示，文學就是寫人往完美道路上走的各種掙扎，但大部分人都達不到自己所期許的最高理想，因此當我們在看文學作品時，就會產生同情心、同理心，書中的人讓我們認同、同情、產生感動。

白先勇又說一次「孽子這個戲真的很奇怪」，它不分年紀、同性異性，也不分男女，可以讓這麼多人掉淚，「很奇怪，孽子是我自己寫的，劇本我也寫了一大部分，排練的時候我都參加，對這個戲熟得不能再熟，可是每一次看都禁不住掉淚，這太滑稽了！」

白先勇說，「孽子」觸動了一個主題－天倫，包括父子、母子、兄弟之情以及愛情，人類的各種關係之情都觸動了；故事講這群被趕出家庭、學校的邊緣人，怎麼重新找到他們的家，他的朋友、作家奚淞就說這是一部「天倫之歌」。

白先勇提到，舞台劇現場感情要素非常重要，如不好好記錄下來，演完了便如過眼雲煙，因此才有這本「孽子舞台劇2020全紀錄」，之後也會出影音DVD。（編輯：陳仁華）1110605