夏曼．藍波安的裸命哲學 世界的中心是海洋

（中央社記者邱祖胤台北6日電）殖民者來來去去，原住民如何維繫自己的傳統？夏曼．藍波安說，他從父親身上學到「裸命」哲學 ，勇敢面對大海及生命，因為「這個世界真正的中心是海洋」。

夏曼．藍波安今天在台北國際書展黃沙龍舉行他的最新作品「沒有信箱的男人」新書發表會，與作家、建築師阮慶岳對談。

夏曼．藍波安說，因為自己原住民的身分，到台北念書時，一下子被稱為邊疆民族，一下子被說是山地原住民，但他出生在蘭嶼，一天到晚與海洋為伍，而許多自詡文明的都市人其實都會暈船，根本不了解大海，但「這個世界真正的中心其實是海洋」，誰可以定義誰是邊疆、誰是中心？

夏曼．藍波安提到「裸命」的概念，相對於「裸身」，「我們達悟族都是裸身，是因為氣候的關係，也因為我們民族不會編織很多衣服，物質不是很充足，我們的裸身是跟天空、大海合為一體。」

夏曼．藍波安說，他原本以為他的祖先歷經殖民政府的統治，早就被馴化了，後來知道他們都是「裸命」以對，靈魂非常乾淨，並沒有因為日本、中華民國的殖民而改變什麼，他們都使用自己達悟族的名字。

夏曼．藍波安分享今年跟兒子划著自己製作的拼板船，出海捕了兩千多條飛魚，他說這就是他跟他兒子的「裸命」，「我在海上停下船來教我兒子觀察海流的形狀，其中許多海洋物理學的知識，跟我們原住民傳下來的知識是一樣的。」

不過後來卻出現一幕詭異的畫面，遠處駛來幾艘載著遊客的機動船，他們打著聚光燈，忽然所有的飛魚拋棄了夏曼．藍波安和他兒子的船，全部往機動船的方向游去。

夏曼．藍波安說，他很高興自己出生在島上最會講故事的一個家族，他從6歲開始就聽祖父講故事，島上很多神話故事只有他認真聽，而當他將這些故事告訴同輩時，卻沒有人要聽，這也是他一直寫作的原因。

夏曼．藍波安表示，達悟族是沒有文字的民族，面對達悟族文化過去不斷被否定的現實，他只能用「借貸」來的文字，表達自己的所思所想。（編輯：陳仁華）1110606