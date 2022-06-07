國際駐村座談會 Adoor Yeh、Doz Lin分享甘苦談

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2022台北國際書展7日舉行文化部國際駐村交流成果分享會「法國安古蘭國際漫畫暨影像城」場，漫畫家Adoor Yeh（左）以視訊方式和Doz Lin（右）連線，一同分享在法國創作的心路歷程。中央社記者鄭清元攝 111年6月7日

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（中央社記者王寶兒台北7日電）在文化部支持下，台灣漫畫家自2015年起，年年赴法國安古蘭駐村創作，2020-2021年獲選漫畫家Adoor Yeh及Doz Lin今天在台北國際書展分享駐村甘苦談，並勉勵未來同樣有志申請駐村的漫畫家。

文化部今天在台北國際書展舉行國際駐村交流成果分享會，邀請曾赴法國布洛瓦漫畫之家駐村的漫畫家陳沛珛、雷及赴駐法國安古蘭國際漫畫暨影像城駐村的Adoor Yeh及Doz Lin回顧駐村點滴。

其中，Adoor Yeh及Doz Lin的駐村之旅受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響甚鉅，她們本應在2020年底從台灣出發至法國，並參加2021年初登場的安古蘭漫畫節，但疫情導致2021年安古蘭漫畫節停辦實體活動，於是兩人改從去年底前往法國駐村，並預計參加今年年初舉行的安古蘭漫畫節。

但今年安古蘭漫畫節同樣受疫情影響，將實體活動延期至3月登場，讓Doz Lin因簽證到期，無法參加今年安古蘭漫畫節活動；Adoor Yeh則因個人計畫，早一步申請延期簽證，才有辦法順利親自參展。

Adoor Yeh建議，若同樣希望申請海外駐村的創作者，可以多提早預備許多狀況，畢竟目前世界仍因疫情影響而多有動盪，她也發現，此次在安古蘭駐村的各國創作者有一半以上都在做動畫類作品，若有動畫背景的創作者可參考徵選，她鼓勵未來成功申請到安古蘭駐村的創作者，到了異國可以盡情探索。

Doz Lin表示，未來要赴海外駐村的創作者可以多在行前做足準備功課，例如練習英語，更方便交流。自己在駐村期間和其他國家創作者的交流，是非常大的收穫，而她在當地也因為欣賞他國創作者的作品，重新繪製打好分鏡及草稿的漫畫作品，提升美術技法。

Adoor Yeh目前則專注創作作品B’bu-maqaw（泰雅族語「棲蘭山」之意），她表示，在法國駐村期間，觀察到許多創作者的作品取材自歷史或是個人經驗，例如葡萄牙移民、猶太人於二戰時期等故事，「即使各國文化差異大，你還是能共感這些東西。」自身作品同樣和歷史有關，這讓她確立自己創作的方向。（編輯：張芷瑄）1110607