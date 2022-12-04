台北國際書展大獎入圍揭曉 4獎項展現出版成績

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北國際書展大獎公布入圍名單，本屆報名「小說獎」98件，「非小說獎」410件，「兒童及青少年獎」241件，編輯獎有60名編輯報名97本。第一階段除了各選出入圍書籍10本，「編輯獎」則選出入圍編輯5名。（台北書展基金會提供）中央社記者邱祖胤傳真 111年12月4日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北4日電）台北國際書展大獎公布入圍名單，包括小說、非小說、兒童及青少年獎、編輯獎等4大獎項，展現出版界一整年的成績。

根據台北書展基金會發布新聞稿，台北國際書展大獎今年報名踴躍，徵件自今年8月24日起至9月30日止，總件數達846件，較去年742件成長。報名情況統計「小說獎」98件，「非小說獎」410件，「兒童及青少年獎」241件，編輯獎有60名編輯報名97本。第一階段除了各選出入圍書籍10本，「編輯獎」則選出入圍編輯5名。

小說獎方面，包括王和平「色情白噪音」、朱宥勳「以下證言將被全面否認」、沐羽「煙街」、柳丹秋「波間弦話」、夏曼‧藍波安「沒有信箱的男人」、唐福睿「八尺門的辯護人」、梁莉姿「日常運動」、楊隸亞「男子漢」、賴香吟「白色畫像」、蕭瑋萱「成為怪物以前」等書入圍。

非小說獎包括李桐豪「紅房子：圓山大飯店的當時與此刻」；李瑞宗「再凝望-戰後太平山」、林懷民「激流與倒影」；蘇峯楠、石文誠、張安理、鄭勤思、陳怡宏、李文媛、莊梓忻、莊竣雅、謝燕蓉、曾婉琳、曾明德合著「看得見的臺灣史．空間篇：30幅地圖裡的真實與想像」；詹宏志「舊日廚房」；鄭安齊「不只哀悼：如果記憶有形狀」。

以及謝嘉心「我的黑手父親：港都拖車師傅的工作與生命」；鍾永豐「菊花如何夜行軍」；蘇凌「菜場搜神記：一個不買菜女子的市場踏查日記」；蘇淑娟、梁舒婷、吳依璇、劉閎逸、柯伶樺、邱峋文、黃惠敏合著「臺灣惡地誌：見證臺灣造山運動與四百年淺山文明生態史」等書入圍。

兒童及青少年獎包括林柏廷「阿祖，再見」；林小杯「再見的練習」；林滿秋/Asta Wu「冒牌機器人」；林子平「跳出溫度舒適圈：從狐獴、原始人、蛋炒飯的小故事，教你少開冷氣也能活的21個消暑『涼』方」；邱承宗「夜間觀察」；夏夏/陳怡今「小孩遇見詩：有禮貌的鬼」；陳素宜/蔡豫寧「我不是鴿子：陳素宜動物童話」；許增巧「神秘甲蟲」；黃一文「動物園的祕密」；鄒駿昇、許家瑜「捉迷藏」等書入圍。

編輯獎包括李雪莉「烏克蘭的不可能戰爭：反抗，所以存在」、「報導者事件簿001：留學黑工」；洪雅雯「潮浪群雄1：那些做電影的人」、「閻鐵花2」、「阿鼻劍前傳〈卷二〉風起八千里」、「蘭陵40--演員實驗教室」；胡文青「圖解台灣懷舊雜貨：中小學生必讀的台灣老故事」、「圖解台灣行業神明圖鑑：台南體傳統工藝」；夏君佩「危殆生活：無家者的社會世界與幫助網絡」；顏娟英「臺灣美術兩百年」等人入圍。（編輯：謝雅竹）1111204