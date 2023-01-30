獨立出版聯盟打造「讀字工地」 捲起袖子來讀書

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）第31屆台北國際書展明天開幕，連續多年成為書展焦點的「讀字公民書區」，今年將展區變成「工地」，鷹架成為書架，發財車變成講座沙龍，邀民眾捲起袖子來讀書。

獨立出版聯盟理事長陳夏民今天化身「工頭」，為媒體導覽「讀字工地」，陳夏民表示，這3年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，包括出版在內的許多行業都很辛苦，他期許從今年開始，大家一起「動工」，永遠都不要放棄，重新建立屬於自己的秩序，讀書也好，做自己想做的事也好，大家一起從內心「動土」。

「讀字公民書區」由獨立出版聯盟、非政府組織（NGO）團體「讀力公民行動」以及台灣獨立書店文化協會所組成，過去曾在台北國際書展推出「讀字車站」、「讀字小酒館」、「讀字辦桌」等主題，備受讀者喜愛，並多次獲得最佳展位設計獎，是書展的亮點之一。

今年「讀字公民書區」以「讀字工地」為主題，直接將會場裝扮成「工地」，從真正的工地運來鷹架、推車、水桶、帆布以及各項工具，會場人員各個頭戴安全帽、身著螢光服，全副武裝上工，所有裝潢布置材料都能回收再利用，符合淨零排放概念。

展區特別打造工地秀舞台，將舉辦超過40場講座，讓讀者穿梭在鷹架與管線之中，感受難得的閱讀體驗；「讀字公民書區」則將發財車改裝的宣傳車開進會場，成為公民發聲及作家簽名的舞台。

台灣獨立書店文化協會則打造「拾年工寮」，介紹協會10年來探究書市及出版產業變化的成果，與讀者一同窺探書業與社會發展軌跡，重新思考及定義一間書店的價值。（編輯：張雅淨）1120130