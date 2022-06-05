白先勇談「臺北人」的情與愁 向中華民國「敬禮」

（中央社記者邱祖胤台北5日電）作家白先勇小說「臺北人」歷經50年仍深受許多讀者喜愛，白先勇今天表示，這本書的最終章以「敬禮」兩字終結，是對中華民國的歷史敬禮，也是向中華文化敬禮。

白先勇今天現身台北國際書展會場，在青春沙龍以「紅的艷，白的雪－臺北人的情與愁」為題演講，與讀者分享創作這部小說的心路歷程。

白先勇表示，時隔50年再看自己的小說，有時簡直不敢相信這是自己寫的，感覺也跟當初寫的時候很不一樣，他也好奇為何今天的讀者仍然會被打動，以及當時寫的時候到底心中在想什麼？

白先勇以書的開頭引用唐朝詩人劉禹錫的詩「烏衣巷」表示，這首詩以古喻今講大遷徙的故事，「我的小說則用了歷史平行的手法，寫1949年國民政府從南京遷台的故事。」

白先勇表示，這次回頭重讀「臺北人」，發現14篇短篇當中，有5篇跟南京有關，「可見南京在我書中佔有很大的地位」，白先勇在現場分享他兒時的經歷，抗戰勝利時，父親帶著家人到南京，爬了392階石階謁中山陵，心情是開心的，時隔多年到了1987年，白先勇再去謁中山陵，看到「天下為公」4字，想到過去種種，不禁落淚。

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白先勇說，書中的「臺北人」有許多不堪的過去，來到台灣之後必須斬斷過去才能重新開始，當然也要付出很大的代價，他以其中一篇「一把青」的角色朱青為例表示，朱青與飛官相戀成婚，飛官殉職後，朱青受不了打擊，一度尋死，後來輾轉來台成為交際花，飛官男友又失事。兩次面對死亡，心境卻大不同。

白先勇最後朗讀「臺北人」最後一篇「國葬」，有關老副官為長官送最後一程，卻受到各種阻礙的段落，回首前塵，往事歷歷，最終在一聲「敬禮」聲中結束這一切，白先勇說：「這是我對歷史的最後一聲敬禮」。（編輯：陳仁華）1110605