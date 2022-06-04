外交官龐維德穿越福爾摩沙 發現台灣人叛逆傳統

（中央社記者邱祖胤台北4日電）台灣人的叛逆可追溯到300年前，法國作家、曾任歐盟駐台辦事處代表龐維德說，300年前台灣人就有叛逆傳統，常與統治者發生衝突，但法國人認為「叛逆」是展現民主、自由的行為。

龐維德今天在台北國際書展以「穿越福爾摩沙」為題，與作家陳耀昌對談，講座由八旗文化總編輯富察延賀主持。

龐維德去年出版「穿越福爾摩沙1630-1930：法國人眼中的台灣印象」，從法國挖出大量史料，找到許多駐派台灣的法國軍人、傳教士、官員的紀錄，從他們的深刻描述中，看見那個非常國際化而且不一樣的台灣。

龐維德表示，很多人一定很驚訝法國人竟然這麼早就來過台灣，而且寫了這麼多跟台灣有關的事，台灣人最近可能比較熟悉李仙得，他生於法國，25歲至美國從軍；此外1884年發生過清法戰爭，法國軍隊占領過基隆跟澎湖。「除了這2件事之外，包括我在內，很多人都不清楚法國人在台灣做過什麼事。但荷蘭東印度公司占領台灣時，就僱用了許多歐洲其他國家的人，包括法國人。18世紀也有法國傳教士來台灣，他是受康熙皇帝之命，來台灣測繪地圖，也寫了一本關於台灣的書。」

龐維德表示，在法國人眼中，台灣人有著非常「叛逆」的性格，常常與統治者發生衝突。他強調，說台灣人「叛逆」其實是一種稱讚，因為法國人認為「叛逆」是一種展現民主、自由的行為。

陳耀昌表示，關於台灣人的「叛逆」DNA，用很多統治者的言語來說：「男無情、女無義」，「3年一小反、5年一大反」。陳耀昌認為，當年從中國到台灣有種種限制，卻還是有這麼多人要渡過黑水溝來台，表示這些人真的有不服從政府的基因在。

龐維德表示，他也要稱讚現代的台灣人，在這個島上建立了民主制度，這非常值得珍惜，不只台灣人要珍惜，全球人民都要珍惜。

不過龐維德也說，過去台灣人的叛逆，固然有捍衛自身價值及權益的本能，但也因此產生衝突，甚至造成悲劇，他期盼這樣的叛逆基因不要重蹈過去的衝突，共同去建立一個更美好、自由、民主的未來。（編輯：郭諭儒）1110604