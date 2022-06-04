法國漫畫家普魯東巧思 將羅浮宮「裝」進漫畫

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（中央社記者王寶兒台北4日電）若能在法國羅浮宮做想做的事情，你想做什麼？法國漫畫家普魯東受BD Louvre計畫邀請，嘗試夜宿博物館、近距離合影蒙娜麗莎，也用畫筆將羅浮宮「裝」進作品「穿越羅浮宮」。

羅浮宮於2003年發起BD Louvre計畫，透過邀請漫畫家創作有關羅浮宮的作品，吸引年輕人走進羅浮宮，包含日本漫畫家谷口治郎、荒木飛呂彥、法國漫畫家尼古拉．德魁西、艾堤安．達文多等著名漫畫家皆曾是合作對象。

大衛．普魯東（David Prudhomme）今天透過視訊連線台北國際書展，以「凝視羅浮宮」為題和台灣漫畫家陳沛珛對談。陳沛珛表示，BD Louvre計畫為方便漫畫家取材，可讓漫畫家自由進出羅浮宮，館方更允許他們在合理範圍內提出特別要求，例如過夜、或是睡在「蒙娜麗莎」面前等，她也很好奇普魯東當時選擇做了什麼。

普魯東笑說，自己「還蠻節制的」，沒提出太多奇怪的要求，不過他確實有在展區過夜，欣賞到一座雕像的眼睛在燈光照射下會變成紅色，夜晚看非常驚人，還觀賞X光下的達文西畫作，看到隱藏在油彩後的草稿、筆觸，「我也看到羅浮宮有非常多秘密通道及安全措施，跟大家看見的羅浮宮很不一樣。」

普魯東特別對鏡頭秀出手機照片，那是他和「蒙娜麗莎」的合影，他特別近距離拍照，「平常大家只能站在外面看。」

羅浮宮擁有約40萬件館藏，展間更長達12公里。普魯東說，起初貪心的想看完所有館藏，但數量驚人，不可能全部看完，有一天他逛到雕像區，發現雕像與觀看者竟有些鏡像式的相似，決定以此為主題，專注捕捉人物與作品的互動。

「穿越羅浮宮」中，普魯東描繪自己在羅浮宮閒晃，為書找尋靈感，卻不小心分神和女伴走失，於是他在場館內奔走，看見人們圍坐在導覽員的景象映照著契馬布埃的「莊嚴聖母像」，也看見導覽員呼喊眾人的模樣恰似德拉克洛瓦的畫作「自由女神引導人民」。

普魯東表示，這本書的主角看似是一直在羅浮宮走路的人，但其實真正的主角是羅浮宮整體，「不只是物理性的空間、建築，還有參觀者、警衛、作品，甚至逛展逛到疲倦、感動、專注那些情緒，我所感受的氛圍都呈現在裡面。」

普魯東畢業於安古蘭美術學校，曾獲法國安古蘭漫畫節、聖馬羅漫畫節及摩納漫畫節等獎項，目前於台灣出版的唯一作品就是「穿越羅浮宮」，他也曾以這部作品獲得日內瓦漫畫獎。（編輯：張芷瑄）1110604