陳芳明、隱地談文學與記憶 一篇詩評改變文青人生

（中央社記者邱祖胤台北3日電）一篇文章改變一個人的人生，台灣文學史學者陳芳明今天表示，40多年前要不是在「書評書目」雜誌寫了詩評，他根本不會到美國念書，人生整個改變了。

台北國際書展今天舉行「台北記憶與文學記事」座談會，由陳芳明與作家隱地暢談那個既壓抑又充滿各種可能的文學出版年代，座談會由台北教育大學語創系副教授楊宗翰主持。

隱地與陳芳明結緣於1972年創刊的「書評書目」雜誌，隱地是創刊主編，陳芳明是第一代編輯，陳芳明同時在這份雜誌上發表第一篇文章、針對詩人楊牧「燈船」詩集的詩評。

陳芳明表示，楊牧在美國讀到文章之後，馬上寫信給他，相約回台灣時碰面，「我還記得我們約在仁愛醫院（台北）對面的咖啡館，他問我畢業後有何打算？我說我要去日本念書，已申請了東京大學及京都大學。他聽了馬上出現一種痛失英才的表情，後來說服我到美國讀書，並為我寫推薦信，從此改變了我的人生。」

陳芳明回憶，他到美國華盛頓大學讀書，在大學的東亞圖書館打工，因此讀了許多「匪書」，包括魯迅；同時因為看到夏志清寫下的「中國現代小說史」，就立志總有一天要寫一本「台灣文學史」，後來果然辦到了。

隱地則提起爾雅出版社2007年為陳芳明出版的日記體散文「夢境書」，以及一系列日記文學書。他說，陳芳明的日記寫得十分坦白，把自己在做的事一件一件寫出來。

隱地也提到，最近看朱西甯的「1949來台日記」，他回憶「在軍中編新文藝時，接朱西甯的棒子，他下台，我上台，朱西甯比我大10歲，對他心存尊敬、保持距離，但最近看他的日記，我突然之間感覺跟他非常靠近。」

隱地表示，真正好的日記是非常開放的，讓人家看到真實的你，透過讀日記，可以了解一個作家真正的心靈。日記的影響很大，只要你寫日記，就會開始自我反省，隱地鼓勵大家從今天開始回去寫日記，「寫一年也好、寫一個月也好，你的人生就要開始不同了！」（編輯：郭諭儒）1110603