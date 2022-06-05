蘇貞昌挺台北書展 自掏腰包買35本書

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（中央社記者陳俊華台北5日電）因疫情停辦兩年的台北國際書展再度辦理，行政院長蘇貞昌今天到場支持，在各大展區間聽取解說，逛了近兩小時，自掏腰包購買35本書，盼透過政策推動，讓國內出版及文化有更好發展。

「2022台北國際書展」6月2日至7日在台北世貿一館登場，蘇貞昌上午在文化部長李永得、行政院發言人羅秉成、行政院秘書長李孟諺等人陪同下前往參觀，並沿途聽取各展區出版社代表解說，瞭解台灣文學發展歷史、特色文學作家與作品。

蘇貞昌在參觀沿途也與羅秉成、李永得互相討論，希望透過政策的推動，戮力讓台灣書展、國內出版及文化獲得更好的發展。

蘇貞昌陸續參觀法國主題國館、讀字公民書區、烏克蘭專區、聯合文學出版社、九歌出版社、印刻文學、讀書共和國大塊文化、台灣史料基金會等展區；蘇貞昌也在國立公共資訊圖書館的展區中，體驗人工智慧（AI）藝術科技，現場以聲控及電腦鏡頭拍攝方式，配合電腦程式演算，立即分別呈現山水畫的意境與觀賞者的印象派自畫像，全程逛了將近兩小時。

蘇貞昌過去曾因花「三倍券」購買漫畫給孫女，被質疑發票打統編報公帳，今天他逛書展時特別強調，難得有機會可以出來花錢，花的都是他自己的錢，「不要再說什麼統編」。

蘇貞昌自掏腰包購買「我們台灣人：台灣國民性探討」、「彼岸花盛開之島」、「墨水隱身」、「台語心花開：學台文超入門」，以及烏克蘭作者羅馬娜‧洛瑪尼新（Romana Romanyshyn）、插畫家安德瑞‧雷西夫（Andriy Lesiv）所作的繪本「大開眼界」等35本書。（編輯：蘇志宗）1110605

資深媒體人盧世祥著作「我們台灣人：台灣國民性探討」一書獲巫永福獎文化評論獎。（中央社）

旅日作家李琴峰2021年以「彼岸花盛開之島」獲得日本芥川獎，4日在台北國際書展舉行得獎作品「彼岸花盛開之島」中文版新書發表會。中央社記者徐肇昌攝 111年6月4日

2022台北國際書展在台北世貿一館舉行，行政院長蘇貞昌（前左2）、文化部長李永得（前左3）5日前往參觀。中央社記者謝佳璋攝 111年6月5日