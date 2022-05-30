親譯彼岸花盛開之島 李琴峰盼文學成救贖之光

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（中央社記者邱祖胤台北30日電）作家李琴峰去年以「彼岸花盛開之島」成為台灣第一位獲得日本芥川獎作家，中文版即將上市，於此同時，全球正受到疫情及戰爭衝擊，李琴峰表示，她希望文學能成為人們心中的一盞燈，讓人們找到活下去的勇氣。

李琴峰接受中央社記者越洋電話專訪時表示，她曾在芥川獎得獎感言中提到，「對於身處絕望深淵的人而言，我希望文學能是那一絲救贖之光」。李琴峰說，面對現實世界如此巨大的災難，文學有時顯得無能為力，「我期許文學還是可以成為人們心中的一盞燈，讓他們藉著文學跟這個世界抽開一點距離，讓自己維持精神上的穩定，進而找到活下去的勇氣」。

「彼岸花盛開之島」描寫失憶少女漂流到彼岸花盛開的島嶼，面對陌生的文明洗禮與情感衝擊，展開全新的生命旅程。李琴峰在小說中創造3種語言，故事同時對當前男性暴力對女性的迫害提出質疑，並思索語言及文明可能帶來的希望與啟發。李琴峰以日文書寫這本小說，這次中文版同樣由她擔任翻譯。

李琴峰表示，翻譯這本書最困難之處，在於小說裡面有3種語言，包括女語、日之本言葉以及仁保尔語。女語相當於現代日語；日之本言葉是日語傳統詞彙；仁保尔語是現代日語與現代中文的混合，同時夾雜一些台語及琉球語元素。

李琴峰表示，「日文之所以可以這樣玩，是因為日文有片假名、平假名跟漢字，但中文只有漢字，很難精準呈現這些語言的特色及趣味」。李琴峰後來將女語譯為現代中文，日之本言葉以漢語拼音呈現，仁保尔語則以中文夾雜日文詞彙及日語羅馬拼音並用，但李琴峰建議懂日文的讀者挑戰閱讀原文。

除了持續創作小說，李琴峰近期還嘗試接觸近來討論度相當高的NFT非同質化代幣，推出「出道5周年紀念限量版『流光』NFT小說」，同時以日文、繁體中文、簡體中文3種語言呈現，並附贈手稿、聲優朗讀內容。

李琴峰說，對她而言這是個充滿冒險的嘗試，自己當專案負責人，找認識的編輯、聲優一起合作，「有點像RPG（角色扮演遊戲）勇者出門找夥伴、一起闖關的感覺」。

李琴峰表示，傳統出版愈來愈不好做，作家生活也不容易，「NFT的形式有個好處，即使再次轉賣，會有一定的比例回饋到原作者身上，轉賣得愈多，抽的版稅愈多」，她認為是值得嘗試的新作法。

李琴峰同時提到去年底新出版的作品「生之祝禱」，故事描述2075年的日本，父母要生小孩必須先經過小孩同意，否則無權生育。

李琴峰曾在芥川獎頒獎典禮致詞表示「我真希望自己沒有生下來」，小說進一步反思「生不由己」的想法。李琴峰表示，她希望每次創作都能有新的嘗試，不管是創作手法還是內容，都不做任何設限。（編輯：方沛清）1110530