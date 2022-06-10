摸布想要自己賺罐罐 插畫家黑山讓喵星人體會工作苦樂【專訪】

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一直被照顧得好好的三毛貓摸布，有一天決定自力更生，展開求職之路。（春光出版提供）

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文：黃淑芳

你家的喵星人只負責賣萌、使喚鏟屎官吧。這裡有一隻立志自己賺罐罐的三毛貓：討厭被摸、害怕陌生人、上班時只想睡覺，卻鼓起勇氣遞履歷去貓咪咖啡店打工，要求待遇是每天3個罐罐。

來自香港、畢業於英國布來頓大學插畫科的插畫家黑山Kathy Lam因為一幅充滿厭世感的插畫「喝醉的貓」一炮而紅，發展出一系列受歡迎的動物單圖創作，不管是貓、狗、鳥、兔子、水豚，她筆下的動物不只可愛，還很「人性化」，抽菸、喝酒、偷懶、耍小心計...什麼情緒都有。

筆名「黑山」的Kathy Lam（左）因為一幅醉貓（右）大受矚目，發展出酒標包裝等品牌合作。（左圖為春光出版提供，右圖取自facebook.com/dawningcrowstudio）

6月份，黑山出版第一本主題漫畫《摸布想要自己賺罐罐》，讓愛貓摸布化身主角，在打工過程體會「人」生。中央社書面專訪去年移居台灣的黑山，分享她的創作歷程，以及居家工作時如何面對喵星人亂入大挑戰。

Q：這是您第一本短篇漫畫集，為什麼會想從單張插畫跨足有故事的漫畫創作？可否與我們分享《摸布想要自己賺罐罐》的發想過程，以及為什麼選定「工作」這個主題？

A：我曾經想做職業漫畫家，但過去創作漫畫的過程了解自己在畫功、構思故事、表達欲和熱情有點距離，走這條路一定會很吃力，所以漫畫就變成閒餘的興趣了。這次有機會發表書籍，就藉此來畫漫畫。

我一向的插畫風格都偏詼諧，一開始想不到要畫什麼，編輯提議了一些方向，例如上班族頹廢漫畫、殺手貓的故事等等。因為養了貓咪，也會跟家人一起聊很多貓的趣事，最後決定畫貓咪去打工。

這個發想是因為家裡的貓總是不喜歡我們精心為牠買的新床，要去睡在別人用過的東西上面，有時捕獵的動作又好像很努力的樣子。加上大部分的人都出去工作過，要寫故事經驗和取材相對容易一些。

在插畫家黑山筆下，貓咪的打工選擇有按摩師、瑜伽教練、滅蟲專家與咖啡廳員工等。（春光出版提供）

三毛貓摸布在主人的協助下展開求職之路，並在履歷上要求一天要有3個罐罐。（春光出版提供）

Q：您創作的主題幾乎全部是動物，偶爾會有植物，在《摸布》這本短篇漫畫集之前幾乎不畫人，主要原因是什麼？平常如何揣摩動物的神情？

A：我原本畫人的風格和動物非常不一樣，如果兩個作品放在一起很會混亂，也會讓觀眾不知道重點該放在動物還是人類身上。如果作品想使人有深刻印象，可能集中畫最擅長的題材會好一點。這樣一來如果有人想找畫動物的作者，也比較有機會馬上想到自己。

雖然我一直想創作可以和動物融合的人類，但想不到該怎樣畫，平常的創作也沒有放入人類的必要，就沒有強迫自己畫。這次新書的故事必須要有人類，就去摸索新的畫法。另外就是畫動物時會比較自然一些，單獨去畫人類這個題材，不管是心情上或追求的目標，又是另一回事。

至於如何揣摩動物的神情，我會想著當時自己想要畫出什麼心情去畫，例如放空的話，眼神就要分離，憤怒的話，眼神很尖銳和臉會黑掉之類吧。

▼2020年黑山在社群平台執行「塗鴉365天」，挑戰連續創作不間斷。

Q：2020年您執行「塗鴉365天」，挑戰不可謂不大。當時為什麼會有這個念頭？過程中最難的時刻是什麼，又是怎銳麼克服的？

A：我畫畫很久了，不過過程總是有很多不自信的地方，例如覺得不滿意就不想公開、或覺得自己變得太拘謹。那時社會狀況和疫情也經常令人很沮喪，但是不可以因此影響創作，於是就決定實行這個挑戰，總之畫了再算吧。

其實我覺得最難的是每天拍照修圖貼上Instagram的時候⋯。畫畫可以很快，但貼上IG總想拍到最好，又要調色，看手機看到我眼晴很累。有時太累，就讓自己儲幾天再一次貼吧。有時候想不到畫什麼或真心不想畫也是很困擾，偶爾混水摸魚一下也沒關係吧。

Q：您在香港出生、成長，媽媽是台灣人，對台灣也很熟悉，去年與家人遷居台灣。您的創作類型很多元，還曾參加日本的房屋彩繪，來到台灣，有什麼想要嘗試的新領域嗎？（註：新書裡有水豚出差去了台北市立美術館、圖書館、遠眺圓山飯店等場景。）

A：其實我對台灣有一些熟悉的地方，但其實也有很多的不熟悉哈哈。暫時沒有想到什麼新領域，但台灣有很多藝術和展覽活動，比起香港是相當豐富的。生活上尤其是小巷子總是讓我忍不住去散步，看看有什麼店在裡面。我想會有很多體驗來刺激創作內容吧。

▼黑山手繪摸布本尊睡覺的樣子。

Q：您養貓多少年？家裡有幾隻貓？工作時也常常被貓干擾嗎？有什麼建議對策可以提供給防疫期間居家工作老是被喵星人阻撓的廣大同志們？

A：我養貓5年了，半年前有收養多一隻，所以現在一共兩隻。工作偶爾會被干擾，但我覺得牠們很可愛，所以很歡迎牠們來妨礙。

牠們有時會擋在電腦前或坐在畫上，還好只要慢慢推一推，牠們就會移到旁邊的空位了。至於建議呢，如果要工作，還是得忍痛溫柔地推/抱牠們到你方便的位置吧，如果牠們肯接受新位置就VERY GOOD啦，跳走的話就只好由得牠們了。（編輯：高華謙）1110610

（春光出版提供）

書名：摸布想自己賺罐罐：黑山的烏鴉原創故事集

作者： 黑山 Kathy Lam

出版社：春光出版

出版日期：2022/06/02