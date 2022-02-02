《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》從IG紅遍全球的哲思與療癒

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男孩總是有很多疑問，不斷地與身旁的夥伴對話。（天下雜誌提供）

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文：黃淑芳

這是他的第一本書，全球銷售450萬冊。英國畫家查理‧麥克斯（Charlie Mackesy）畫了一輩子插畫，作品出現在很多公共場所、私人收藏，或者別人的書裡，57歲出版第一本繪本，登上週日泰晤士報（The Sunday Times）Top 10超過100週，然後席捲全球。

開始創作這個主題的時候，麥克斯當然沒有料到會締造如此驚人的成績。2018年年初，他和以往一樣，不定期在Instagram上傳單幅作品，一開始只有一個小孩和一隻鼴鼠，沾水筆的線條十分簡潔，偶爾用水彩上色。



2018年1月，男孩與鼴鼠的故事開始成形。（圖取自instagram.com/charliemackesy）

然後他發現自己每天都要畫鼴鼠，男孩從幼兒慢慢變成6、7歲的樣子，麥克斯開始覺得有什麼東西隱隱約約想冒出頭來，不是什麼很了不起的故事，但忍不住想要更新。就這樣，他慢慢上傳更多加上文字的單圖，圈粉150萬人。有醫療單位拿他的圖輔助治療PTSD（創傷後壓力症候群），讓他大感意外，原來這些圖自有力量。

2019年底，《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》出版，成為英國人耶誕送禮熱門選品。

說它是繪本也好，是圖像小說也好，如同書名所示，《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》講的是一個男孩和一隻鼴鼠、一隻狐狸、一匹馬的故事，他們為什麼開始流浪（或者說旅行）？為什麼結伴同行？到底有沒有目的地？都不清楚，故事本身也沒有明確的劇情主線，沒有起承轉合。

只見男孩不斷提問，與動物朋友對話，問與答都是簡單的白話文，卻金句連發。

紐約時報形容這本小書「療癒而不濫情，毫不說教」。（天下雜誌提供）



問：你覺得最浪費時間的事是什麼？

答：拿自己跟別人比較。

問：你說過最勇敢的話是什麼？

答：幫幫我。

問：你覺得你最堅強的一刻是什麼時候？

答：當我敢顯露自己的脆弱的時候。

問：我偶爾會擔心，有一天你們會發現我很平凡。

答：愛並不需要你與眾不同。

我們之所以覺得它是金句，是因為生命裡經歷了某些事，得到某些體悟，回頭一看才察覺人生的大智慧其實都是最簡單的道理。如同作者麥克斯在書介影片所說：「這是一本需要被『發現』的書，就好比我嘗試形容貓是什麼，但如果你從來沒見過貓，其實我很難清楚形容。」

如果不曾經歷，就無法感受這些簡單文字背後的力量，就看不見這些看似平凡的句子閃著金光。這就是這本書打動全球的原因，不分年齡、不分地域的讀者都面臨著同一個課題：我，和我的人生。

麥克斯創造的4個角色都是他自己的化身，他希望藉由這部作品鼓勵所有的人善待自己、珍惜自己。（圖：天下雜誌提供。攝影：David Loftus）

麥克斯創造的4個角色都是他自己的化身，也是我們每一個人的化身。我們有時是怯弱的孩子，有時是坦率自在的鼴鼠，有時是充滿哲思的老馬，有時是受了傷害只想躲起來的狐狸。面對有點可怕但也很美麗的世界，我們必須找到面對脆弱的勇氣，找到善待自己的力量，彼此為伴，找到歸屬。（編輯：趙敏雅）1110202



影片來源：天下雜誌 video｜深度人物專訪

（天下雜誌提供）

書名：男孩、鼴鼠、狐狸與馬

作者：查理‧麥克斯

譯者：韓絜光

出版社：天下雜誌

出版日期：2022/01/26