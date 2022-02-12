我做了什麼會產生職業倦怠？精神科醫師教你打造專屬急救處方箋

文：黃淑芳

老是在下班前10分鐘才被抓去開會、每天都有應付不完的急件、能者過勞永遠得幫同事收爛攤子、資深員工能力明明已經過時卻還頤指氣使、主管坐視勞逸不均反正有人做就好⋯⋯上班族，你也有這樣的哀嘆嗎？

「每天下班都累到想哭，不是你的錯！」書腰上鮮明的黑底黃字，彷彿伸長了手給你拍拍、惜惜。韓國精神科醫師安珠延的《我做了什麼會產生職業倦怠》，跨海來到台灣，以過勞、壓力極大化的韓國經驗示警，讓你診斷自己是否陷入職業倦怠，並提供10個預防建議，教你打造個人急救處方箋——別急著說那個不管用，已經累到無言的上班族，真的，不妨試試看。

近幾年，「社畜」的心酸已不再是小眾議題，日本、韓國有愈來愈多小說、影集以職場裡苦苦掙扎的基層上班族為主題，不管是吉高由里子「我要準時下班」（朱野歸子原著）、新垣結衣「無法成為野獸的我們」、黑木華「凪的新生活」，還是張琉珍《從此好好過生活》、金惠珍《9號的工作》，都說著現代上班族的無奈。

也許是東亞國家特有的文化造就這樣的社會氛圍：老闆永遠是對的、客戶永遠是對的，奧客雖然不對但是得罪了很麻煩，大事一定要化小，小事最好能化無。層層疊加的績效要求，下班也被即時通訊綑綁的組織文化，讓愈來愈多上班族身心失衡。為什麼工作愈努力，生活卻好像愈痛苦？

安珠延從精神醫學的角度出發，分析導致職業倦怠、身心俱疲的原因，與其說是工作量太多，更可能是模糊不清的責任範圍、高標準要求、上司的控制欲等不是「工作」本身的因素，以及一再被忽略的「情緒勞動」。

因為沒辧法像高血壓、糖尿病一樣用明確的數值來判斷「高於標準值」「進入危險指數了」，有些人明明已經因為精疲力盡，卻又自我懷疑「又不是了多了不起的工作，因為這點事就感到疲倦也太不應該了吧」，好像「喊累」也要有資格。

就算告訴你這一切不是你的錯、也不是你太脆弱，但現在沒辦法立刻辭職怎麼辦？安珠延教你透過調整呼吸、觀察自己的身心狀態、書寫「五感日記」，打造專屬於自己的急救處方箋。到了精疲力竭、絕望到無法思考的時候，這份能夠照章執行的處方箋，絕對派得上用場。

本書譯者梁如幸在韓國工作8年，見識了韓國種種職場潛文化，以及因為社會不斷逼迫大家「進步」而出現的亂象——坊間甚至有很多清晨6、7時的瑜伽、語言課，上班族晚上陪上司聚餐到深夜，隔天還要趕在上班前去進修。翻譯這本書時，她才發現原來自己也處於嚴重的職業倦怠之中，從這本書得到共鳴與慰藉。書末這篇3000字的譯後記，是韓國職場文化的田野實錄，也很值得一讀。（編輯：曹亞沿）1110212



（大塊文化提供）

書名：我做了什麼會產生職業倦怠：停止責備自己，放下讓你內疚、自責、不安的惡劣職場

作者：安珠延

譯者：梁如幸

出版社：大塊文化

出版日期：2021/12/30