醫生：過年後求診失眠多2成 建議維持良好生活作息

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（中央社記者郭建伸台北31日電）農曆春節假期長達9天，不少人想好好放鬆，但放了長假，卻反而睡不好、甚至失眠。醫師觀察，過年後求診失眠問題民眾比平時多2成，建議放假仍盡量維持良好生活作息，避免睡前飲酒。

思維連鎖睡眠醫學中心總院長江秉穎受訪指出，過年期間民眾因放長假、熬夜打牌，反而會興奮且作息失調，以過往經驗看，農曆年後因睡眠問題求診的民眾，較平常期間多1成5至2成。

江秉穎表示，大部分民眾過年期間常小酌飲酒，但酒精會導致睡眠品質變差，民眾若想免於睡眠困擾，要先避免睡前飲酒。

江秉穎解釋，民眾若是過年期間才睡不好，可能是暫時性的睡眠障礙，首先應調整生活作息，並趁放假期間前往戶外活動；若仍有持續性的睡眠障礙，建議進一步做睡眠檢查。

亞東醫院精神科專任主治醫師莊宜芳受訪表示，患有焦慮、憂鬱等病症的患者常伴隨失眠問題，由於過年時有許多事情需忙碌，或是要返鄉面對家人親友詢問，作息易變得較不正常，都有可能導致這類患者壓力變大且症狀加劇。

莊宜芳解釋，雖然醫院會對焦慮、憂鬱症患者衛教維持正常的睡眠，但以往經驗顯示，患者過年期間容易因出遊、熬夜而打亂生活作息，其實不利於原就有失眠困擾的患者；再加上過年期間醫院休診，患者常會因「沒藥」又感到緊張，故常會在過年前先備妥用藥。

藥師公會全聯會副發言人王明媛表示，民眾在尾牙和年節期間的應酬或家庭聚會增加，藥局裡保肝類、解酒類產品詢問度和銷量會明顯增加。

王明媛指出，現代人因為生活壓力大，藥局平時就有滿多民眾詢問有關睡眠的保健食品，而過年期間這類產品詢問度會比平時多2到3成，推測可能是過年期間民眾守歲、熬夜打牌，進而影響到生活作息。（編輯：蘇志宗）1110131