防疫3大皮膚問題 醫師傳授連假養膚祕訣

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（中央社記者江慧珺台北29日電）年節期間，開業皮膚科醫師趙昭明觀察，近期青春痘、皰疹或蕁麻疹看診增加，推估與防疫戴口罩、打疫苗相關，提醒民眾連假維持正常作息、注意飲食並多喝水，配合醫囑耐心治療。

春節是季節交替之際，天氣經常變化不穩定，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗追加第3劑開始大量接種，不少人的皮膚開始鬧脾氣。

趙昭明觀察，近期的皮膚狀況多半與防疫相關。首先是青春痘患者增加，多半是40歲以下的年輕人，主要分布在臉部下半邊到上頸部，顯示可能與長時間戴口罩相關；他也注意到，不少人因接種疫苗緊張到失眠，也導致冒痘。

此外，趙昭明說，好發於秋冬季節的皰疹，無論是單純性皰疹或帶狀皰疹，今年患者似乎比往年更多，且不少人是接種完疫苗後2週到2個月內出現，且伴隨著倦怠、不適等感覺。

最後是蕁麻疹，趙昭明說，不少人在打完疫苗後皮膚搔癢難耐，從頭部、臉部軀幹到四肢都可能出現紅腫紋路，癢到難以成眠，且可能維持2週到1個月之久。

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趙昭明說，上述問題很可能與接種COVID-19疫苗相關，若症狀維持3天以上，最好尋求皮膚科醫師診治。他也特別提到，頑固的青春痘、帶狀疱疹或蕁麻疹，通常需要數週或者1個月以上的治療，提醒民眾有耐心配合醫囑。

趙昭明提醒，年節將近，不少民眾因工作業績或考試壓力大，經常熬夜或失眠，導致免疫力下降，不妨趁春節期間好好休養，維持規律作息，飲食上少吃重口味食物，如太辣、太鹹或太甜都要避免，並多喝水，是調養皮膚基本功。（編輯：陳政偉）1110129