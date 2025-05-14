外資買超447億元 布局台積電與貨櫃三雄

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（中央社記者江明晏台北14日電）台股今天開盤飛越季線關卡，終場上漲452.73點，收在21782.87點，外資及陸資買超447.15億元，布局貨櫃三雄與台積電，買超台積電逾1.7萬張，投顧分析，AI概念股因輝達打開中東市場而振奮，看好台股持續攻高，但留意22000點壓力區。

台積電領軍衝鋒，AI概念股點火，台股今天上漲452.73點，收在21782.87點，成交值新台幣4093.33億元，三大法人同步買超，合計買超618.45億元。其中，自營商買超142.09億元，投信買超29.21億元，外資及陸資買超447.15億元。

外資呈現連9個交易日買超，合計買超金額為1933.19億元；自營商連2買，投信則連5買。

根據公開資訊指出，外資今天買超中信金逾3.4萬張居冠，其次為長榮、廣達，台積電，分別買超逾2.1萬、1.8萬張、1.7萬張，其餘則買超緯創、陽明、鴻海、期街口布蘭特正2、萬海、元大金。

賣超排行方面，外資今天賣超群創3.3萬張居冠，元大美債20正2約1.5萬張，其他賣超包括長榮航、英業達、元大台灣50反1、凱基金、群益台灣精選高息、台灣大、中華電、仁寶。

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兆豐國際投顧副總經理黃國偉對中央社記者表示，輝達執行長黃仁勳前進沙烏地阿拉伯，市場看好將打開中東市場的AI商機，規模非常龐大，台股以AI族群為主流，相關供應鏈都可望受惠，有望延續AI產業的成長，進一步激勵股價點火，也掃除先前AI股相對沉寂的氣氛。

展望後續，他表示，台股持續攻高，但22000點附近還是有比較大壓力，市場仍對於半導體關稅的不確定性抱持觀望，而對於台美對等關稅的談判，市場相當樂觀，從英國與中國的談判結果，似乎可以觀察到10%到30%左右的上下限，市場緊繃心情稍稍緩解。（編輯：黃國倫）1140514