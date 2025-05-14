富邦悍將新洋投布坎南抵台 笑談再與南珉貞同隊

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（中央社記者楊啟芳新北14日電）中職富邦悍將新洋投布坎南今天抵達台灣、到新莊棒球場練投，他表示，今天來跟隊友打招呼、簡單熱身，目前感覺還不錯，也提到再度與啦啦隊南珉貞同隊，並笑說：「很有趣！」

富邦悍將洋投銳歐（Rio Gomez）之前手肘不舒服，檢查後為韌帶撕裂傷，隨後悍將公布找了新洋投布坎南（David Buchanan），他除了具有美職大聯盟經歷，布坎南還效力過日職東京養樂多燕子、韓職三星獅隊，亞洲職棒經驗豐富。

布坎南今天早上抵達台灣，下午就現身新莊棒球場，他表示，今天到休息室打招呼、自我介紹，「隊友們都很友善。」布坎南指出，上一次投球是在10日，於美國當地高中投了5局，「目前感覺還不錯，因為經過了長時間飛行，今天只是來動一下。」

布坎南與悍將洋投魔力藍（Shawn Morimando）都打過韓職，布坎南指出，魔力藍有分享台灣打者、裁判等，「今天自己來看比賽可能也會有幫助。」布坎南還透露，前味全龍洋投布里悍（Jake Brigham）也有跟他分享台灣棒球環境，「因為只有6支球隊，容易遇到同一個對手，是要去適應的地方。」

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另外，富邦悍將韓籍啦啦隊女孩南珉貞以前在三星獅隊應援時，就是布坎南的粉絲，如今2人又再度同隊。對此布坎南笑說：「很有趣，其他人有跟我提過這件事，現在又在同一隊了。」

談到布坎南接下來的規劃，悍將總教練陳金鋒今天表示，「他今天簡單熱身而已，之後要進入牛棚，準備好就可以去二軍了，之前他都待在3A，沒有中斷比賽很長時間，但還是要看實際準備狀況、身體狀況為準。」（編輯：林恕暉）1140514