桃園不動產56億賣和碩 宏達電：資產管理不影響產線

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（中央社記者江明晏台北14日電）宏達電今天公告，董事會決議通過處分桃園土地及不動產，以新台幣56億3800萬元售予和碩科技，處分利益39億元，宏達電強調，交易純屬資產管理策略調整，與硬體事業發展方向規劃無關聯，宏達電工廠及產線運作正常，不受影響。

宏達電今天重訊公告，處分桃園市桃園區大樹林段及新北市鶯歌區鳳福段等共計17筆土地，以及桃園市桃園區大樹林段12582-1、12582-2、12582-4、12582-5、 12582-6、12582-7建號，土地及建物買賣總價合計為56億3800萬元，交易相對人為和碩科技，扣除原土地建物帳面價值、應繳納稅賦與相關交易成本後，預計處分利益約為39億元。

宏達電指出，具體目的為處分並活化桃園部分不動產，是基於資產活化與資源優化，希望提升資產運用效率，強化財務結構。

由於宏達電與Google才在第一季完成2.5億美元協議，部分HTC的XR研發團隊成員加入Google，並授予Google使用XR智慧財產權非專屬授權（IP），市場擔憂宏達電再賣桃園不動產，意味著營運規模繼續縮減。

宏達電強調，交易純屬資產管理策略調整，與公司硬體事業的發展方向及營運規劃無任何關聯，宏達電所屬工廠及生產線運作正常，營運狀況穩定，未受此次不動產交易影響。

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宏達電董事會也決議通過公司登記地址變更案。宏達電補充說明，目前營運資金充足、財務狀況穩健，具備良好發展基礎，此次變更公司註冊地址，純粹因應土地出售事宜，並非反映任何業務方向或策略的調整。

宏達電進一步表示，回顧公司發展歷程，自創立於新店以來，曾數次因營運需要或策略考量變更公司註冊地址，此等均為正常且合理的經營調整。（編輯：林家嫻）1140514