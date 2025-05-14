國台辦批賴總統演說 陸委會：陳述二戰史實

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（中央社記者李雅雯台北14日電）總統賴清德日前發表歐戰勝利80週年演說，中國大陸國台辦指稱「偷換概念、混淆是非」；陸委會今天回應，演說陳述二戰史實，強調和平無價、戰爭沒有贏家，符合普世價值。

大陸委員會（陸委會）14日透過書面回應，賴總統演說陳述二戰歷史事實，強調和平無價、戰爭沒有贏家，說法符合普世價值。

陸委會強調，中華民國政府全體軍民在二戰付出無數犧牲奉獻，最終取得勝利；中共當時只圖壯大自己，對於戰爭貢獻微不足道，現在卻將自身當做二戰主角，妄稱中共領導對日作戰，這才是對歷史最大的扭曲。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）14日上午召開例行記者會。

國台辦發言人陳斌華對於賴總統歐戰勝利80週年演說指稱，「偷換概念、混淆是非，妄圖將二戰反法西斯、反侵略的正義歷史與民進黨謀求分裂國家的邪惡勾當相提並論，以民主對抗威權的虛假敘事蠱惑島內民眾、誤導國際輿論，偷渡其台獨主張」。（編輯：邱國強）1140514