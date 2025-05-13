厚度僅5.8mm 三星最薄旗艦新機5/30在台開賣

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（中央社記者江明晏台北13日電）三星今天發表旗艦新機Galaxy S25 Edge，鈦金屬機身厚度僅5.8mm，為史上最纖薄的三星Galaxy S旗艦新機，搭載2億畫素廣角鏡頭，預計5月30日在台上市開賣。

三星今天舉行線上發表會，推出史上最纖薄的三星Galaxy S旗艦新機Galaxy S25 Edge，鈦金屬機身厚度僅5.8mm，重量僅163公克。

相機方面，三星指出，Galaxy S25 Edge搭載2億畫素廣角鏡頭，升級「超明亮夜幕攝影」功能，透過超高解析度感光元件，使用者可透過更大的像素尺寸，在低光源環境拍出更清晰的照片，成像亮度提升40%，而1200萬畫素超廣角感光元件具備自動對焦功能。

Galaxy S25 Edge搭載Snapdragon 8 Elite For Galaxy行動平台，並導入三星客製行動數位自然影像引擎（mDNIe），實現進階高效的AI影像處理。

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三星指出，得益於Galaxy與Google的深度整合，Galaxy S25 Edge可借助Gemini LiveAI即時視覺對話功能，使用者能針對螢幕畫面或眼前所見的周遭事物，與Gemini Live展開即時對話互動。

台灣三星也公布台灣Galaxy S25 Edge上市訊息，共推出鈦輕銀、鈦輕藍、鈦輕黑3種顏色選擇；以及兩種容量版本，1256GB版本建議售價新台幣3萬7900元起；512GB版本建議售價4萬1900元，今天起開放預購，5月30日正式開賣。（編輯：林淑媛）1140513