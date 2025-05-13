種下電子樹 起而行充電樁打造綠色能源站

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）起而行綠能公司竹北的辦公空間，宛如未來的能源補給站，天花板垂掛數條光纖燈帶，展示台上有家用、到可供巴士使用的超級快充樁，每一座充電樁象徵電子綠樹，不僅是能量傳輸的節點，也是串聯綠色生活的新起點。

起而行綠能（eTreego）是成立於2017年的新創公司，也是工業技術研究院輔導的充電營運商，專注電動車控制模組設計，涵蓋充電系統、馬達控制、整車控制及電池管理技術，發展智慧充電系統，並提供裕隆、中華汽車、國際富豪等車廠充電方案；在全台電動車充電樁市場中，超過半數設備來自這家MIT台灣公司。

充電樁電子綠樹 用技術灌溉減碳未來

創辦人簡金品畢業於台北科技大學能源研究所，2004年以國防役身分踏入工研院，從燃油汽車噴射引擎技術起步，專注能源控制領域，隨減碳風潮興起，工研院轉向發展電動車充電技術，他將此視為創業契機，累積技術帶領團隊轉型。

「2017年是關鍵時刻」簡金品語速加快、眼神堅定地說：「那一年，台灣電動車掛牌量暴增，但充電樁卻跟不上。」在工研院支持下，他帶領技術與團隊創立起而行（eTreego），將電動車充電樁視為「種植電子綠樹」，打造綠色智慧充電生態圈。

起而行產品涵蓋兩輪、四輪及八輪電動車的充電設備與智慧充電管理系統，定位於車聯網與物聯網整合的智慧充電解決方案，核心專注於超快充技術、用電管理系統與整體駕駛體驗優化。目標明確、客群精準，這場綠能革命，簡金品與團隊已整裝待發。

成立新公司充壩 推減碳智慧充電

為提高充電效率和安全，由工研院技轉，起而行與和泰集團與士林電機共同成立充壩公司，充壩負責電動車充電服務及軟體，起而行轉型為充電營運系統的解決方案提供者，主要負責硬體。

一座座充電樁如城市新地標，起而行也布局百貨、便利商店與飯店等，依據場域需求設置30至120kW（1kW等於1度電）充電設備，透過充壩的雲端管理系統，以AI監測用電習慣、智慧電能調控、預測電力負載等，並能協助建構虛擬電廠模式，優化整體電網運作。

從裕隆日產到裕電能源，王建文深耕汽車與新能源產業超過20年，跨足商品企劃、數位轉型與充電系統開發，2022年受簡金品邀請加入起而行綠能擔任營運長，隔年出任充壩技術服務公司總經理，串聯硬體與營運服務，提供完整充電解決方案。

採訪當天，王建文辦公室如車水馬龍，手機響個不停，他一手拿著電話講解充電樁數據優化，另一手快速翻閱文件，門口不時有人進來，詢問北美合作進展、泰國站點計畫等，王建文深吸一口氣，嘴角帶笑，卻未曾停下。對他而言，這些電話與詢問聲，正是綠能國際版圖逐漸成形的聲音。

打造減碳收益 創造碳權新收入

充電樁本身不產生碳排放，透過替代燃油車、推動綠能應用，更能有效減少通勤過程中的碳排放量，藉此模式，充壩將電動車用戶的減碳數據與充電樁布建結合，形成可驗證的碳權項目，為企業創造新的收入來源。

王建文表示，充壩透過非均流技術控制充電電流流向與大小，減少40%電力契約容量，避免設備過載、延長電池壽命，「若以每天充電需求是100kWh計算，相當可省17公升汽油車的碳排放，這不只是技術優化，而是真正的減碳行動。」

他語調放慢說，「想像一下，每一度電充進去背後，都附上一張碳權額度。現在做的，是把每度電的數據整理、核證，轉化為可交易的碳權單位，這不只是服務車主，也為企業創造全新的減碳收入來源。」

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碳權專案申請非單打獨鬥，充壩正透過組團申請模式，集結多家充電樁營運商，協同進行碳權專案開發，此模式不僅能分攤成本，還能快速提升碳權項目規模；同時也與國立清華大學、上威智資產，整合碳權核證標準與技術支援，由全球碳權機構Verra認證，確保碳權交易的合規性與國際市場接軌。

王建文說，若將充電數據轉化為碳權，不僅可交易變現或抵扣碳費，還可納入ESG策略，或回饋客戶與車主，將每度電化為綠能資產，打造雙贏循環，也盼藉由綠能，共實現2050年淨零排放的永續社會。（編輯：林恕暉）1140513