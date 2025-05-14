北市樂齡市民進修券55歲即適用 最多補助3000元

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）終身學習再升級，台北市教育局今天宣布，114年「樂齡市民進修券」擴大辦理，補助報名北市社大課程名額增至2400人，資格下修10歲為滿55歲即適用，且補助金額最高新台幣3000元。

台北市教育局為了推動終身學習，鼓勵符合資格市民到社區大學報名課程學習；民國112年全國率先推行「樂齡市民進修券」，首屆補助原規劃錄取1200人，結果達3400人登記申請，統計還發現，55歲以上市民在社區大學學員中的占比並達73%，所以研議推出升級版。

教育局長湯志民指出，今年的補助方案更加彈性多元，下修原本65歲的年紀，並放寬名額，舉凡設籍台北市且年滿55歲的市民，都可申請，今年名額也從原本的1800人增至2400人，其中600人是新增的新生補助名額。

補助金額部分，教育局先說明，113年補助社大課程1000元學分費，低收或中低收入戶補助3000元學分費。

114年更加多元，教育局說明，舊生補助1000元學分費；其次，首次報名台北市社區大學的新生，加碼1000元，最高可獲2000元學分費的補助。

再者，符合低收入戶或中低收入戶資格者，補助達3000元學分費，且不占原本2400名配額，採外加名額，以利有效協助經濟弱勢市民學習。

教育局提醒有興趣且符合資格的市民，5月21日到6月11日，可至「樂齡市民進修券」主題網站註冊並參與抽籤；6月23日前依新、舊生分別公告正取、備取名單。

接著，7月1日到30日，正取者可至北市各社大報名114年秋季班課程，在現場出示票券QR Code及身分證件，經社大檢核無誤，即可折抵學分費。

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然後，8月1日會再公告備取遞補名單。8月1到16日，備取遞補者可到北市各社大報名114年秋季班課程，折抵學分費方式與前述正取者一樣。最後8月17日到30日，依序遞補至名額用罄。

教育局說，目前台北市12個行政區都有社區大學，課程內容涵蓋語言學習、音樂欣賞、健康運動、自然生態、生活科技與手作技能等，113年度共開設5430門課程，選課人次突破11萬5000人次。（編輯：張銘坤）1140514