熱錢湧入股匯雙漲 新台幣強升1.71角寫逾1週高點

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（中央社記者潘姿羽台北14日電）美中關稅暫時休兵，大大提振金融市場士氣，美股續揚，台灣今天也上演股匯雙漲，台股大漲452點，新台幣兌美元強升1.71角，收盤收在30.284元，台北及元太外匯市場總成交金額20.065億美元。

美中貿易談判後互降關稅，加上最新數據顯示美國4月通膨降溫，金融市場瀰漫樂觀氣氛，華爾街股市多收高，美元指數則回落至100價位。

台股今天由台積電領軍AI股衝鋒，開高走高，終場上漲452.73點，收在今天最高點21782.87點。三大法人同步買超台股618.45億元，其中光是外資買超金額就達447.15億元。

外匯交易員指出，美中從原本劍拔弩張態勢，轉為互降關稅，意味貿易戰發展往好的方向前進，不確定性降低，風險偏好回升，股市正面表態，熱錢明顯加大匯入力道，激勵股匯同步走揚。

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在熱錢湧入、台股強漲、美元回落等因素助攻下，新台幣兌美元今天以30.42元開盤後，漲幅持續擴大，接連突破30.4、30.3元價位，最高升抵30.252元，狂飆逾2角，終場收在30.284元，寫下逾1週高點。

外匯交易員表示，雖然這兩天新台幣波動較大，但還是在30.2至30.5元的區間內，符合先前看法，央行也沒有大力調節，僅是適時提供流動性，接下來只要沒有突發性的利空事件，隨著時序接近月底，出口商拋匯潮將會慢慢湧現，新台幣應呈現偏升整理。（編輯：林淑媛）1140514