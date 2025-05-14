藝人躲兵役涉複檢造假？北榮：積極配合調查

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（中央社記者王鴻國、陳婕翎新北14日電）藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查，新北市議員質疑體檢複檢是否造假，新北市民政局證實是台北榮總負責複檢。北榮表示，將積極配合調查，釐清真相。

檢警偵辦藝人王大陸等13人涉由偽造文書集團協助製作假病歷，以規避兵役案。今天續有多名藝人涉案遭調查，新北市議會今天進行業務質詢時，民進黨議員張維倩質疑為何只要有1次診斷證明，就可以讓這些人逃兵嗎？

新北市民政局長林耀長表示，（役男體檢）要指定的醫院複檢1次，而且指定醫院都是公立醫院。張維倩追問「所以有二次造假的可能」，林耀長答說「對」，（役男體檢複檢）負責的都是台北榮總醫院。

張維倩追問這些涉及逃兵的人要怎麼處理？林耀長表示，除了涉及刑責的部分外，其他應該要回來當兵的部分「我們會要求回來當兵」。

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台北榮總今天傍晚透過新聞稿說明役男在北榮複檢一事，院方表示，將積極配合相關單位的調查，釐清事實真相。

北榮強調，院方秉持勿枉勿縱態度，籲請各方勿聞風臆測，靜待相關事證查明。（編輯：林恕暉）1140514