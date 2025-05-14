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陳零九涉妨害兵役30萬交保 不發一語離開新北檢

2025/5/14 20:50（5/14 21:58 更新）
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檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，14日下午將藝人陳零九（中）拘提到案，傍晚移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令陳零九以新台幣30萬元交保。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，14日下午將藝人陳零九（中）拘提到案，傍晚移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令陳零九以新台幣30萬元交保。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日
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（中央社記者趙敏雅新北14日電）檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，今天下午將陳零九拘提到案，傍晚移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令陳零九以30萬元交保，面對記者提問是否道歉，陳零九不發一語，快步離去。

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。

台灣新北地方檢察署今天上午指揮永和警分局、新北市刑大帶回藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy、范姓男子等人，陸續移送新北檢複訊。

陳零九於下午在板橋區遭警方拘提到案，據了解，陳零九坦承涉案。傍晚近5時許，陳零九移送新北檢複訊，檢方訊後，以陳零九涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等罪嫌，諭令新台幣30萬元交保。

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陳零九晚間8時許辦保完成，與律師在樓梯間討論約5分鐘後，快速離開。面對記者詢問是否要道歉、有什麼話想說，陳零九均未回應，一旁的律師表示，之後會跟大家說明。有媒體追問：「今天是躲在朋友家被找到嗎？」律師回應，「不是，不是。」

截至晚間8時30分許，檢察官複訊後，諭令陳零九30萬元交保、阿虎28萬元交保、陳大天25萬元交保、陳信維20萬交保、李銓15萬元交保、黃博石15萬元交保、范姓民眾15萬交保。（編輯：李淑華）1140514

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檢警偵辦藝人涉妨害兵役案，藝人陳零九（前左）14日傍晚移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令以新台幣30萬元交保。陳零九晚間辦保完成，與律師在樓梯間討論約5分鐘後，快速離開。中央社記者趙敏雅攝 114年5月14日
檢警偵辦藝人涉妨害兵役案，藝人陳零九（前左）14日傍晚移送新北檢複訊，檢方訊後，諭令以新台幣30萬元交保。陳零九晚間辦保完成，與律師在樓梯間討論約5分鐘後，快速離開。中央社記者趙敏雅攝 114年5月14日
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