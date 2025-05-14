陳零九陳大天涉躲兵役交保 檢警帶回威廉等藝人續追共犯

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北14日電）檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，陳大天、威廉、陳零九等9人今天到案，陸續移送新北檢複訊，大根預計晚間返台。截至晚間10時，檢方訊後諭令7人交保，目前以陳零九新台幣30萬元最高。

新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。

據指出，台灣新北地方檢察署今天指揮永和警分局、新北市刑大搜索，傍晚已帶回9人，包含8名藝人、1名范姓民眾。另外，藝人大根在國外，預計晚間返回台灣。此外，有1名涉案人在監。

檢警偵辦藝人涉妨害兵役案，新北檢14日下午複訊藝人陳大天（圖）後，諭令以新台幣25萬元交保。陳大天離開時面對鏡頭致歉，並表示身為台灣國民，沒有履行國民應盡義務，知法犯法，是非常不當的行為，要對自己浪費大眾資源說對不起。中央社記者王騰毅攝 114年5月14日

藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy、范姓民眾上午遭警方帶回，陳零九下午在板橋區遭警方拘提到案。

昔日「Lollipop棒棒堂」成員威廉在綠島拍攝節目，新北市刑大守在台東豐年機場，之後將威廉帶回偵訊，晚間10時許移送新北檢複訊。大根預計晚間返台，將會被帶至新北市刑大偵訊。

據了解，以陳姓男子為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢，即可協助偽造病歷證明，藉此免服兵役，至於造假病歷方式，為付錢給集團後，製造血壓異常狀況，去醫院看診後拿到監測血壓儀器，將監測血壓儀器轉交給集團安排的人，代替接受儀器檢驗，取得異常數據的報告，以躲避兵役。至於是否有醫護背景人員涉入，待檢警釐清。

檢警偵辦藝人涉逃避兵役案，藝人威廉（左1）疑涉案，他14日從綠島搭乘班機，下午抵達台東豐年機場後，並未走出管制區，在廁所停留了10幾分鐘，於機場守候的新北市刑警直接進入管制區內帶人。中央社記者盧太城台東攝 114年5月14日

多人從下午起陸續移送新北檢複訊，截至晚間8時30分許，檢察官複訊後，諭令陳零九30萬元交保、阿虎28萬元交保、陳大天25萬元交保、陳信維20萬交保、李銓15萬元交保、黃博石15萬元交保、范姓民眾15萬交保。

透過 Google News 追蹤中央社

其中，陳大天約於傍晚5時40分辦保離開，他離開時數次鞠躬致歉，強調未履行國民應盡義務，知法犯法，是非常不當的行為。他也強調，接下來會全力配合檢方調查，該面對的法律責任也不會逃避。

陳零九晚間8時許辦保完成，面對記者提問是否說明、道歉，均不發一語。阿虎約於晚間8時30分辦保離開，僅表示「謝謝大家關心」、「耽誤大家時間，不好意思。」（編輯：陳政偉）1140514