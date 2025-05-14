躲兵役案擴大追查 陳大天及陳零九經紀公司了解中

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（中央社記者洪素津台北14日電）藝人陳大天、大根、陳向熙（Teddy）、陳零九、昔日「Lollipop棒棒堂」成員威廉等人疑涉嫌逃避兵役；大根發布聲明表示是不良示範，陳大天、陳零九、陳向熙則透過經紀人表示都還在了解中。

逃避兵役案檢警擴大調查，藝人陳大天、大根、陳向熙、陳零九、男團「Lollipop棒棒堂」成員威廉等人都涉嫌逃避兵役，稍早大根透過個人社群媒體發布聲明表示「黃亮鈞（大根）於2023年間，因當時工作考量，思慮不周而循醫療機構診斷後申請免役。就此行為造成社會不良示範，大根深感抱歉，若涉有法律責任，也會向司法機關秉實承認，配合一切偵辦。」

新北檢今天指揮永和警分局、新北市刑大搜索帶回陳大天等多人，而陳大天的女友劉樸則透過經紀公司代為回應，她事先不知情，今早檢警突然來家裡搜索，帶走陳大天後，她緊急打電話詢問陳大天經紀人，才知道發生什麼事。目前陳大天經紀公司對事件仍在了解中。

而陳大天原本近期就有舞台劇演出計畫，劉樸也早已安排後天飛加拿大短期遊學一個月，現因陳大天的事，非常忐忑不安。

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陳向熙（Teddy）則透過經紀人回應，「還在了解情況中，會尊重及配合檢調程序，謝謝。」而他近日在拍攝「向流星許願的我們」，該劇組監製潘心慧則表示，劇組針對陳向熙的部分了解狀況中，演員部分尊重配合檢調過程，今天劇組仍照常拍攝。

陳零九經紀公司則回應，「尊重與配合檢調程序，謝謝媒體各界關心。」（編輯：陳政偉）1140514