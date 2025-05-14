陳大天涉妨害兵役25萬交保致歉 坦承知法犯法非常不當
2025/5/14 18:47（5/14 19:11 更新）
（中央社記者趙敏雅新北14日電）檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，今天上午帶回陳大天等人，新北檢下午複訊陳大天後，諭令25萬元交保。陳大天離開時數次鞠躬致歉，強調未履行國民應盡義務，知法犯法，是非常不當的行為。
新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，循線擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。
永和警方表示，進一步發現陳姓嫌疑人涉協助製作假病歷提供藝人，藉以規避兵役，報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。
據指出，台灣新北地方檢察署今天上午指揮永和警分局、新北市刑大搜索帶回藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy、范姓男子等人，陳零九則於下午在板橋區遭警方拘提到案。多人陸續移送新北檢複訊。
檢察官下午複訊後，以陳大天涉犯妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪等罪嫌，諭令25萬元交保。陳大天約下午5時40分許步出偵查大樓，發表談話，期間數次鞠躬。
陳大天表示，身為台灣國民，沒有履行國民應盡義務，知法犯法，是非常不當的行為，要對自己浪費大眾資源說對不起。
他說，事發後因為害怕面對、懦弱而隱瞞，未讓公司與家人知道，知道自己的犯法行為會引發很多人不滿、不悅，對於大眾的譴責，都應該承受。
透過 Google News追蹤中央社
陳大天說，他的公司包含老闆張小燕在內都不知情，太太、家人也跟整件事無關，對於讓信任他的工作人員、親朋好友蒙羞，感到很抱歉。接下來會全力配合檢方調查，該面對的法律責任也不會逃避。
截至晚間6時許止，檢察官複訊後，諭令陳大天以新台幣25萬元交保、李銓以15萬元交保、黃博石以15萬元交保。（編輯：黃名璽）1140514
- 2025/05/14 19:56
- 陳大天涉妨害兵役25萬交保致歉 坦承知法犯法非常不當2025/05/14 18:47
- 2025/05/14 18:41
- 2025/05/14 17:02
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
陳大天等藝人躲兵役 內政部：如不符免役將補服、除役者仍有刑責