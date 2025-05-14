加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免查水表案 花蓮民政處長明良臻起訴後50萬交保裝電子監控
首頁 / 社會

役男複檢僅北榮？新北民政局澄清：北部有4醫院

2025/5/14 21:34（5/14 22:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查。新北市議會14日進行業務質詢，民政局長林耀長（講台者）針對議員提問役男體檢複檢是否可能涉及2次造假時，表示「對」，負責的都是台北榮總。中央社記者王鴻國攝 114年5月14日
藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查。新北市議會14日進行業務質詢，民政局長林耀長（講台者）針對議員提問役男體檢複檢是否可能涉及2次造假時，表示「對」，負責的都是台北榮總。中央社記者王鴻國攝 114年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北14日電）藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查，新北市民政局長林耀長今天在議會一度回應為台北榮總複檢，但晚間他澄清，北部複檢醫院有三總、北榮、台大及軍醫院等，強調複檢並非都在北榮。

檢警偵辦藝人王大陸等人涉花錢委託不法集團取得不實醫療診斷證明書，以規避兵役案。今天有多名藝人涉案遭調查。新北市議會下午進行業務質詢時，民進黨議員張維倩質疑體檢複檢是否造假，新北市民政局長林耀長說，（役男體檢複檢）負責的都是台北榮總醫院。

不過，林耀長晚間以訊息澄清，複檢醫院依規定均為公立醫院，北部的複檢醫院有三軍總醫院、北榮、台大及軍醫院等。他強調，「本次藝人閃兵複檢，並非都在北榮」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台北榮總今天晚間以文字向媒體補充說明，感謝新北市民政局的澄清，案內當事人複檢的時間距今已超過5年以上，院方後續會全力配合相關單位的調查，釐清事實真相，勿枉勿縱。

台大醫院也表示，如有在台大複驗個案，將配合調查。（編輯：林恕暉）1140514

#三總
#北榮
#台大醫院
#台北榮總
#民政局
#林耀長
#新北市
#榮總
#民進黨
#新北市民政局
延伸閱讀
陳零九涉妨害兵役30萬交保 不發一語離開新北檢陳大天涉妨害兵役25萬交保致歉 坦承知法犯法非常不當陳大天等藝人躲兵役 內政部：如不符免役將補服、除役者仍有刑責
林耀長
藝人躲兵役涉複檢造假？北榮：積極配合調查
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：