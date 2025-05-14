役男複檢僅北榮？新北民政局澄清：北部有4醫院

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（中央社記者趙敏雅新北14日電）藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查，新北市民政局長林耀長今天在議會一度回應為台北榮總複檢，但晚間他澄清，北部複檢醫院有三總、北榮、台大及軍醫院等，強調複檢並非都在北榮。

檢警偵辦藝人王大陸等人涉花錢委託不法集團取得不實醫療診斷證明書，以規避兵役案。今天有多名藝人涉案遭調查。新北市議會下午進行業務質詢時，民進黨議員張維倩質疑體檢複檢是否造假，新北市民政局長林耀長說，（役男體檢複檢）負責的都是台北榮總醫院。

不過，林耀長晚間以訊息澄清，複檢醫院依規定均為公立醫院，北部的複檢醫院有三軍總醫院、北榮、台大及軍醫院等。他強調，「本次藝人閃兵複檢，並非都在北榮」。

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台北榮總今天晚間以文字向媒體補充說明，感謝新北市民政局的澄清，案內當事人複檢的時間距今已超過5年以上，院方後續會全力配合相關單位的調查，釐清事實真相，勿枉勿縱。

台大醫院也表示，如有在台大複驗個案，將配合調查。（編輯：林恕暉）1140514