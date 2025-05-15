大根涉妨害兵役20萬交保 為荒唐行為道歉

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（中央社記者趙敏雅新北15日電）檢警擴大偵辦藝人涉妨害兵役案，大根昨晚抵達台灣，新北市刑大帶回偵訊後，今天凌晨移送新北檢複訊，檢方訊後諭令大根20萬元交保。大根表示，對於自己荒唐行為，感到非常抱歉。

據指出，新北地檢署偵辦藝人王大陸涉偽造文書及妨害兵役治罪條例案，擴大追查，發現還有其他共犯委託此集團取得不實醫療診斷證明書。

新北地方檢察署昨天指揮永和警分局、新北市刑大搜索，帶回10人，包含9名藝人、1名范姓民眾。另外，有1名涉案人在監。

藝人陳大天、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy、范姓民眾昨天上午遭警方帶回，陳零九昨天下午在板橋區遭警方拘提到案。

昔日「Lollipop棒棒堂」成員威廉昨天在綠島拍攝節目，新北市刑大守在台東豐年機場，之後將威廉帶回偵訊。多人先後移送新北檢複訊。

大根昨晚從國外返抵台灣，被帶到新北市刑大偵訊，今天凌晨0時55分許，移送新北檢複訊。檢方訊後，諭令大根以新台幣20萬元交保。

大根凌晨近3時許辦保完成，他受訪時數次鞠躬致歉。他說，自己非常愚蠢，做了違反法律的行為，「真的很對不起」。

大根表示，針對這起案件，他會如實配合檢調單位調查，負起他該負的法律責任，以及該履行的兵役義務。他說，因為他不成熟、荒唐行為，對於信任他的所有人，感到非常抱歉。

有媒體追問，是否曾於第一時間否認？大根回應，當時是記者詢問他是不是在警局，他回答沒有這回事，他在國外，後來趕快釐清狀況，很快地就發出聲明，證實這件事情，他也願意接受、配合司法單位所有調查。

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檢警昨天帶回10人，檢察官複訊後，諭令威廉50萬元交保、陳零九30萬元交保、Teddy以28萬元交保、阿虎28萬元交保、陳大天25萬元交保、大根20萬元交保、陳信維20萬交保、李銓15萬元交保、黃博石15萬元交保、范姓民眾15萬交保。

據了解，以陳姓男子為首的不法集團對外聲稱，役男只要花錢，即可協助偽造病歷證明，藉此免服兵役，至於造假病歷方式，為付錢給集團後，製造血壓異常狀況，去醫院看診後拿到監測血壓儀器，將監測血壓儀器轉交給集團安排的人，代替接受儀器檢驗，取得異常數據的報告，以躲避兵役。至於是否有醫護背景人員涉入，待檢警釐清。（編輯：陳正健）1140515