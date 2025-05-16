內政部：逃避兵役為刑事犯罪 最重可判7年徒刑

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北16日電）近日逃避兵役新聞頻傳，媒體報導指部分人閃兵僅罰錢緩刑。內政部今天表示，役男造假證明逃避兵役，已涉及多項刑事罪責，包含意圖逃避現役徵集處5年以下有期徒刑，及行使偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項的規定，最高可處7年以下有期徒刑。

媒體報導「36人 閃兵僅罰錢緩刑」，內政部今天透過新聞稿指出，該報導標題與內容恐引發大眾誤解，因為提供假證明等此類逃避兵役行為已屬刑事犯罪。

內政部指出，役男造假證明逃避兵役，已涉及多項刑事罪責，依妨害兵役治罪條例第4條，意圖逃避現役徵集，處5年以下有期徒刑；又刑法第216條，行使偽造、變造文書或登載不實事項或使登載不實事項之規定，最高可處7年以下有期徒刑；另刑法第80條規定追訴權可達20年。

透過 Google News 追蹤中央社

內政部說，若有醫師或醫院配合開立不實診斷書，除須負刑事責任外，也可依醫療相關法規懲處。

內政部強調，兵役制度為維繫國家安全與實現公平正義的根基，確保兵役制度的公正性，是全民的責任與義務，政府對任何試圖逃避兵役的不法行為，以及涉及人員均將依法究辦，期盼民眾守法行義，勿心存僥倖、以身試法。（編輯：蘇志宗）1140516