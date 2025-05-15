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藝人涉躲兵役 內政部：體位區分標準將全面修正

2025/5/15 16:58（5/15 17:25 更新）
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藝人涉躲兵役引發社會關注，內政部將全面修正體位區分標準，共193個項目會逐項討論。圖為新訓役男在台中成功嶺營區進行偽裝訓練。（中央社檔案照片）
藝人涉躲兵役引發社會關注，內政部將全面修正體位區分標準，共193個項目會逐項討論。圖為新訓役男在台中成功嶺營區進行偽裝訓練。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北15日電）多名藝人涉躲兵役，引發關注。內政部役政司長沈哲芳今天說，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準作全面修正，共193個項目會逐項討論，也會與國防部、各醫學學會制定更完整SOP，讓兵役體檢、複檢作業過程更嚴謹公平。

檢警偵辦藝人涉妨害兵役案，目前包括藝人王大陸、陳零九、陳大天、威廉、大根、昔日男團「超克7」成員李銓、阿虎、舞台劇演員黃博石、模特兒陳信維、前男團SpeXial成員Teddy、范姓民眾等人涉案，引發社會關注。

內政部今天舉行記者會，報告過去一年工作成果及未來願景。針對近期藝人躲兵役問題，沈哲芳表示，目前以不法手段逃兵役共120人，有些藝人或名人案件已在偵查中，因偵查不公開，他不方便作個案回覆，但他要呼籲，如果逃兵役一定會依法嚴處，且妨害兵役追訴時效20年，請民眾不要存僥倖心態。

沈哲芳說，按兵役法規定，役齡男子是19歲到36歲，超過36歲就屬除役，因此如果涉逃兵役者超過36歲，就不用再服兵役，也不用參與兵役召集或相關動員，但如果涉及違法事件，還是會被判刑。

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針對未來如何修正制度，沈哲芳說，已請主管機關國防部軍醫局對體位區分標準作全面修正，共193個項目會逐項討論，哪些規範要更嚴謹，讓役男沒有空間以不法手段逃兵役。

沈哲芳表示，會持續和國防部與各醫學學會討論，讓複檢程序加強役男身分認定驗證，並制定更完整的SOP，讓兵役體檢、複檢作業過程更嚴謹也更公平。（編輯：張均懋）1140515

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