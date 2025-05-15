施政週年記者會 劉世芳：我對自己升降與否沒意見

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（中央社記者高華謙台北15日電）內政部今天舉行記者會說明1年施政成果，劉世芳說，過去1年最大挑戰是預算不足。至於媒體詢問未來是否會高升，她說，對自己個人升降與否沒有任何意見，擔任部長1天就把事情處理好。

總統賴清德執政將滿週年，內政部舉行「向國人報告－內政部的每一天」記者會，由劉世芳率次長馬士元、董建宏、吳堂安、主任秘書黃駿逸、國家公園署、國土管理署、移民署、警政署、消防署代表，報告1年來工作成果及未來願景。

外傳這場記者會是劉世芳的「畢業報告」，對此媒體提問劉世芳未來規劃為何，是否會高升。劉世芳表示，「我自己個人的升與否、降與否，我都沒有任何的意見」，她擔任內政部長1天，就把每天日常生活應處理的處理好，這就是擔任國家公務員、不管是政務官或常任文官應有的責任與態度。

記者會中，劉世芳並未親自說明施政成果，僅在尾聲致詞表示，中華民國有多久，內政部就有多久，內政部可以撐起來成為外界所說「天下第一部」，是由國家培養的優秀公務員累積的，因此她特別要求每個署內推動重要政策的基層科長現身說法，因為平時記者會都是部次長或署長說明，但為國家服務的都是基層優秀公務員，她要感謝內政部公務員撐起國家門面與榮譽。

劉世芳說，過去1年最大挑戰在於預算不足，賴總統去年5月20日上任後，前1年度的預算還可以繼續推動國家政策度過民國113年底，但114年預算碰到亂流，內政部還是戮力完成打詐四法。

她說，114年預算很感謝立法院內政委員會幫忙，不管提案或質詢都讓內政部答覆說明，內政委員會刪凍預算「我們了解也接受」，但比較無法理解的是預算案送到院會後突然遭刪凍，讓基層公務員非常沮喪。

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劉世芳說，例如空勤總隊飛行員訓練2年前就要跟美國公司講好訓練計畫，可能要花費新台幣上千萬、上百萬，莫名其妙被砍掉以後，隊長就來問她是否要砍掉訓練內容，她用台語說「要巴結一點」，看看下半年能否把預算救回來，還是按照原來進度行，因為守護國人安全不能打折。

劉世芳說，無論遇到什麼狀況，維護政府正常功能與運作就是內政部日常，希望大家面對挑戰、壓力時可以唉聲嘆氣，但不要氣餒，建構起台灣民主防衛機制，公務員要有韌性面對不同挑戰。她也強調，所有成績不是部長功勞，是同仁一步一腳印累積出來。（編輯：萬淑彰）1140515