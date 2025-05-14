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內政部：中華鯤鵬會違人民團體法 限期改善否則解散

2025/5/14 20:31
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（中央社記者高華謙台北14日電）台灣經濟民主連合今天表示，中華鯤鵬會長期配合中國對台統戰。內政部指出，中華鯤鵬會沒有依法定期召開理、監事會及會員大會，違反人民團體法，限期6月6日前改善，否則將予以解散處分。

台灣經濟民主連合（簡稱經民連）今天上午召開記者會，指「中華鯤鵬會」長期配合中國對台統戰，牽線台灣大學生赴中國參與具政治意圖的交流營隊，並持續借用國立大學場地進行招生說明，形同在台灣高等教育機構內推動中共統戰認同工程。

經民連說明，鯤鵬會也在官方網站協助宣傳中國國台辦所頒布的「台灣學生獎學金管理辦法」，此辦法條文明定受獎學生須「認同一個中國」、「擁護祖國統一」，暴露鯤鵬會做為中共統戰代理人角色本質，相關行為應已抵觸兩岸人民關係條例未經許可政治合作的規範，陸委會與內政部應依法調查開罰。

內政部指出，經查，中華鯤鵬會沒有依法令及章程規定，定期召開理、監事會及會員大會，目前會務運作不符人民團體法規定，內政部已於5月13日依人民團體法第58條規定核予警告處分，並限期6月6日前改善，如不改善，將予以解散處分。

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內政部強調，至於中華鯤鵬會申借學校場地及辦理學生交流營隊涉及統戰行為，事涉教育部權責，將移請教育部查明。

根據人民團體法第58條規定，人民團體有違反法令、章程或妨害公益情事者，主管機關得予警告、撤銷其決議、停止其業務之一部或全部，並限期令其改善；屆期未改善或情節重大者，得進行4種處分，包括撤免其職員、限期整理、廢止許可、解散。（編輯：張若瑤）1140514

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