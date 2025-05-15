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危老條例將屆期 國土署：2026年提修正草案

2025/5/15 18:52（5/15 19:26 更新）
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總統賴清德執政將滿週年，內政部15日舉行「向國人報告－內政部的每一天」記者會，說明一年來施政成果，部長劉世芳（前右起）率次長董建宏、馬士元等人出席，聽取各單位報告。中央社記者王騰毅攝 114年5月15日
總統賴清德執政將滿週年，內政部15日舉行「向國人報告－內政部的每一天」記者會，說明一年來施政成果，部長劉世芳（前右起）率次長董建宏、馬士元等人出席，聽取各單位報告。中央社記者王騰毅攝 114年5月15日
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（中央社記者高華謙台北15日電）危老條例將於2027年5月31日屆期，國土署長吳欣修今天表示，危老條例對民眾較簡便可行，因此明年一定會提出危老條例修正草案，目前正在研擬，也有與專家學者、地方政府召開檢討會議，會併同納入檢討後推出。

內政部今天舉行「向國人報告－內政部的每一天」記者會，由劉世芳率次長董建宏、國土署長吳欣修等人報告1年來工作成果及未來願景。

針對總統賴清德上任後提出8年「百萬租屋家庭支持計畫」，社宅將朝「直接興建、包租代管、租金補貼」3大方向努力，預計達成50萬戶租金補貼、25萬戶包租代管及25萬戶直接興建社會住宅目標。

董建宏說明，目前直接興辦12萬戶社宅，加上包租代管9萬戶，共計21萬戶，擴大租金補貼至75萬戶、民眾滿意度高達7成。

針對未來住宅政策願景，董建宏指出，除了擴大租金補貼達75萬戶，未來1年包租代管目標達12萬戶，社宅直接興建方面也會與地方政府合作，希望透過公私協力，未來1年直接興辦達15萬戶。

董建宏解釋，面對台灣人口少子化、高齡化變化，將推出婚育家庭補助，讓年輕人有穩居環境，敢生敢養；也推出老宅延壽試辦500棟，希望長輩在熟悉環境養老，並搭配衛福部與經濟部政策同步推動。

針對「百萬租屋家庭支持計畫」，國土署長吳欣修回應媒體提問時表示，會透過不同量能擴充、調整來達到目標，現在或許租金補貼擴大到75萬戶提供的量能較大，但未來包租代管與直接興辦社宅數量追上後，也會做調節。

吳欣修談及，包租代管過去只有六都執行，今年起已要往非六都縣市拓展，因此量能會持續擴大，未來以25萬戶目標進行。

針對婚育宅政策規劃，吳欣修說明，這是希望刺激年輕人婚育意願，因此單獨在這一塊加碼，目前以21萬戶為第1年總體目標，會以擴大租補方式來推動，等行政院正式通過後公布執行細節。

至於危老條例修法時程，吳欣修也提到，因不希望紙片型房屋爭取時程獎勵，因此危老條例時程獎勵歸零，改以規模獎勵提高危老重建規模。此外，因危老條例對民眾較簡便可行，因此危老條例修正草案明年一定會提出，草案正在研擬中，也有與專家學者、地方政府召開檢討會議，會併同納入檢討後推出。

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內政部指出，過去1年推動近零碳建築再進化，綠建築普及率已達24.61%，每年約可減少170萬噸二氧化碳排放量；啟動「淨零建築減碳旗艦計畫」，老宅延壽與社會住宅低碳升級、建築能效改善、智慧淨零雙軸轉型；推動再生水循環利用，預計2026年每天可供應近30萬噸。

內政部強調，國土署自去年5月20日至今共完成47.7公里無障礙人行道、82.6公里道路鋪面及226處通學步道改善；於全國799處危險路口改善工程中，601處內政部督導範圍改善率達99%。（編輯：張若瑤）1140515

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