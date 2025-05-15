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金管會：紅單房屋擬納地震險臨時住宿費理賠 7/1上路

2025/5/15 18:37
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（中央社記者羅元駿台北15日電）金管會為檢討與精進地震險相關制度，擬修法擴大臨時住宿費用的給付範圍，當地震造成房屋評估為紅單後，保戶即可向產險公司申請臨時住宿費理賠，每一保險標的物為新台幣10萬元，新規預計今年7月1日上路。

金管會保險局副局長蔡火炎今天在例行記者會預告，金管會為檢討與精進地震險相關制度，將修正「住宅地震保險危險分散機制實施辦法」第3條、第7條及第13條；考量此次修正內容有利民眾權益且已與產險業者達成共識，預告期為30天，預計今年7月1日上路。

蔡火炎說明，住宅地震基本保險是因應民國88年921集集地震經驗規畫建立，並從91年起實施，基於當時時空背景，地震險承保房屋倒塌或不堪居住「全損」時，可獲得保險金額賠償及臨時住宿費用。

蔡火炎指出，制度施行超過20年來，因為建築物耐震標準逐年提升，以近年113年0403花蓮地震、114年0121嘉義大埔地震經驗為例，地震致建築物達全損的情形有限，而經政府張貼紅單禁止入內居住的受災建築物也多數未達全損標準，導致無法給付受災保戶臨時住宿費用。

蔡火炎說明，本次地震險修正是考量現行給付範圍已包含臨時住宿費用，是擴大臨時住宿費用給付範圍，修正明確臨時住宿費用屬於地震保險損失。

蔡火炎進一步指出，當保險標的物因地震發生，經直轄市、縣市政府依內政部訂定發布的災害後危險建築物緊急評估辦法，經評估結果有危險且張貼紅色危險標誌者，財產保險業支付臨時住宿費用，每一保險標的物為10萬元，以即時提供被保險人臨時住宿所需，臨時住宿費用於保險期間內合計最高為20萬元。

蔡火炎補充，本次修正後預計是今年7月1日生效，適用條件必須是實施辦法生效後發生的地震。

根據「住宅地震保險危險分散機制實施辦法」規定，地震基本險保費是單一費率，每戶保費皆為每年1350元，且不因房價、地區等有所差異。

蔡火炎說，本次修正新增紅單房屋有10萬元的臨時住宿費用，有請地震基金按照模型推算仍是產險業者可以承擔的範圍，也不會調整地震險保費。

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金管會統計，113年地震險的簽單保費收入為48.65億元，截至今年4月底的投保件數為367萬4142件。根據全國房屋戶數除投保地震險房屋件數，截至4月底，全台投保率為38.93%。

金管會也統計，113年0403花蓮地震賠付4.58億元、件數為281件；114年的0121嘉義大埔地震，截至目前賠926萬元、共6件。（編輯：張均懋）1140515

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