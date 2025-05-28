加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 政治
藝人躲兵役案
新聞專題
藝人躲兵役案1/29
首頁 / 政治

藝人靠高血壓閃兵 北榮：住院期間是否用藥無從得知

2025/5/28 11:46（5/28 12:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
檢調調查藝人閃兵案發現體檢報告都是由台北榮總負責複檢。退輔會主委嚴德發（前）28日在立法院對此表示，案子發生後北榮全力配合司法檢調調查，基本態度就是勿枉勿縱，全力配合偵辦。中央社記者徐肇昌攝 114年5月28日
檢調調查藝人閃兵案發現體檢報告都是由台北榮總負責複檢。退輔會主委嚴德發（前）28日在立法院對此表示，案子發生後北榮全力配合司法檢調調查，基本態度就是勿枉勿縱，全力配合偵辦。中央社記者徐肇昌攝 114年5月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北28日電）多名藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查，複檢醫院被指多為北榮。退輔會主委嚴德發今天表示會全力配合偵辦；北榮則說，涉及的2案與高血壓有關，但複檢住院期間有無用藥無從得知。

檢警偵辦藝人王大陸涉由偽造文書集團協助製作假病歷，以規避兵役案，14日持續有多名藝人涉案遭調查。新北市民政局日前一度誤指「複檢醫院都是北榮」。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，僑委會主管預算凍結案等16案以及退輔會主管預算凍結案等40案。

民進黨立委羅美玲質詢時關切北榮喊冤理由，北榮院長陳威明解釋，看到報導「很震驚」，9名「閃兵」藝人中，有2人分別於2017年、2019年在北榮接受兵役公費複檢，但台中以北只有3間醫學中心可以進行複檢，就比例上而言應該是還好，新北市府有所誤會。

陳威明坦言，現在連高血壓都可能有「人工高血壓」，已請毒物部門整理會造成高血壓的藥品，也研議新增驗藥處理；北榮涉及2起案件都與高血壓有關，已提供資料，靜待檢調調查結果，期望司法嚴辦。

陳威明強調，兵役複檢要開出高血壓診斷書沒那麼容易，需要住院24小時監控血壓，「不過住院期間有無用藥就不知道了」，軍醫局跟役政單位應在檢討如何防弊。

google news透過 Google News追蹤中央社

退輔會主委嚴德發會前接受聯訪時強調，服兵役複檢工作是所有公立醫院都有，北榮正全力配合司法檢調調查，基本態度就是勿枉勿縱，依法全力配合偵辦。

至於是否進行內部調查，嚴德發指出，有請北榮全盤了解，輔導會也有協助。（編輯：林淑媛）1140528

#北榮
#民政局
#嚴德發
#立法院
#退輔會
#陳威明
#高血壓
嚴德發
嚴德發：修正輔導條例 嚇阻退役官兵不落入中共陷阱反制中共滲透統戰 嚴德發：宣導觸法案例強化榮民照護
藝人躲兵役案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
陳大天涉躲兵役遭換角 音樂劇公告調整演出安排
72
更多編輯台推薦新聞：