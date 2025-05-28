藝人靠高血壓閃兵 北榮：住院期間是否用藥無從得知

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（中央社記者楊堯茹台北28日電）多名藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查，複檢醫院被指多為北榮。退輔會主委嚴德發今天表示會全力配合偵辦；北榮則說，涉及的2案與高血壓有關，但複檢住院期間有無用藥無從得知。

檢警偵辦藝人王大陸涉由偽造文書集團協助製作假病歷，以規避兵役案，14日持續有多名藝人涉案遭調查。新北市民政局日前一度誤指「複檢醫院都是北榮」。

立法院外交及國防委員會今天處理院會交付114年度中央政府總預算決議，僑委會主管預算凍結案等16案以及退輔會主管預算凍結案等40案。

民進黨立委羅美玲質詢時關切北榮喊冤理由，北榮院長陳威明解釋，看到報導「很震驚」，9名「閃兵」藝人中，有2人分別於2017年、2019年在北榮接受兵役公費複檢，但台中以北只有3間醫學中心可以進行複檢，就比例上而言應該是還好，新北市府有所誤會。

陳威明坦言，現在連高血壓都可能有「人工高血壓」，已請毒物部門整理會造成高血壓的藥品，也研議新增驗藥處理；北榮涉及2起案件都與高血壓有關，已提供資料，靜待檢調調查結果，期望司法嚴辦。

陳威明強調，兵役複檢要開出高血壓診斷書沒那麼容易，需要住院24小時監控血壓，「不過住院期間有無用藥就不知道了」，軍醫局跟役政單位應在檢討如何防弊。

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退輔會主委嚴德發會前接受聯訪時強調，服兵役複檢工作是所有公立醫院都有，北榮正全力配合司法檢調調查，基本態度就是勿枉勿縱，依法全力配合偵辦。

至於是否進行內部調查，嚴德發指出，有請北榮全盤了解，輔導會也有協助。（編輯：林淑媛）1140528