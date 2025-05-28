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3藝人閃兵在三總複檢 國防部：未有醫師接受調查

2025/5/28 13:00
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（中央社記者吳書緯台北28日電）多名藝人涉用造假醫療證明規避兵役遭檢警調查，複檢醫院包含三軍總醫院。國防部軍醫局今天表示，10名疑似個案有3名是在三總複檢，診斷證明書和24小時連續血壓監測報告是一致的，而目前三總也尚未有醫師接受調查。

國防部今天召開例行記者會，媒體關切部分藝人閃兵是在三總辦理複檢，國防部軍醫局衛勤保健處處長曾元生回應，經查10名疑似個案，有3名是分配到三總複檢，完成複檢個案，三總都有安排24小時連續血壓量測，並且由心臟內科專科醫師，根據檢查數據簽註在兵役用的診斷證明書，提供縣市政府判定體位，而兵役用的診斷證明書和24小時連續血壓監測報告是一致的。

曾元生表示，自今年2月以後，三軍總醫院針對役男血壓複檢，一律要求住院實施檢查，以嚴謹的體位判定，來維護兵役公平，且三軍總醫院目前尚未有任何醫師接受調查，後續若有接獲通知，將全力配合調查。

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對於國軍軍校招生的男女性別問題，國防部人次室人才培育處處長傅政榮指出，軍校正期班招生依年度簡章訂定辦理，女性員額是參考國軍女性人力晉用指導構想的比例來訂定，後續以報名人數和官科實際需求，並且在符合錄取條件標準，採成績來排序，以擇優增額錄取的方式來辦理。

針對增額錄取的原因，傅政榮說明，國軍是考量近幾年的招生情形，因為軍校學生在入學報到、入伍訓及學年教育，都會有學生離開，所以會依部隊實際需求辦理增額錄取。（編輯：翟思嘉）1140528

#三總
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#軍醫局
#傅政榮
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