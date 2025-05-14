吳晟家鄉種樹造林40年 盼台灣成為森林之島

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）作家吳晟護樹、種樹、推動平地造林40年，他今天表示，一個鄉鎮展現一座島嶼，希望他在家鄉種樹的經驗能夠推廣到全台灣，讓這個島嶼充滿樹林，成為森林之島。

吳晟今天在文訊雜誌、有鹿文化協助下，邀請多名作家及藝文界朋友到彰化溪州體驗鄉間風情，以及他多年推動種樹的成果，包括封德屏、李金蓮、許悔之、楊双子、蔡珠兒、黃麗群、鴻鴻等多位作家出席。

吳晟帶領作家朋友到溪州鄉第3公墓，他表示，公墓所在緊臨他所住的村落，他從小就經常到這裡玩耍，對此處送往迎來的景象與人情世故多所觀察，對死亡特別敏感，他的詩作也有許多和死亡相關的主題。

吳晟也提到，1980年代在美國愛荷華寫作班時，經常有機會造訪公墓，國外的公墓就像公園一樣很漂亮，他就在想，台灣的公墓應該有機會變成公園。

吳晟說，台灣有3千多處公墓，他在2、30年前就已經意識到，台灣的土葬率將愈來愈低，許多公墓將荒廢，當時他就在想，應該將墓地公園化，自己也寫了一首詩名為「森林墓園」，埋下將墓地公園化的種子。

在吳晟多方奔走下，故鄉溪州鄉第3公墓終於轉型成公園，近期他出版新書「愛‧樹‧無可取代」，正是集結他40年來愛樹、護樹的文章以及詩，更有許多他親身種樹及在家鄉推動「公墓森林化」的寶貴經驗。

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吳晟說，他推動平地造林數十年，有些朋友遇到他說，種樹不是很簡單，種了自己就會長大，吳晟則表示，「當然不是很簡單」，種樹以後有許多工作要做，尤其若是遇到颱風過後，滿目瘡痍，必須耗費許多心力整理。

吳晟特別感謝林務局及許多退休公教人員的協助，在他們的支持下，讓他的造林計畫可以持續進行，也希望台灣各地有愈來愈多人響應，大家一起來種樹。（編輯：龍柏安）1140514