加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
罷免查水表案 花蓮民政處長明良臻起訴後50萬交保裝電子監控
首頁 / 娛樂

罹「病竇症候群」心跳降到30 王品澔不用當兵

2025/5/14 21:06（5/14 21:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
演員王品澔（圖）14日出席經紀公司活動，被問到當兵議題時，他坦言因被檢查出「病竇症候群」而免役。（伊林提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月14日
演員王品澔（圖）14日出席經紀公司活動，被問到當兵議題時，他坦言因被檢查出「病竇症候群」而免役。（伊林提供）中央社記者洪素津傳真 114年5月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪素津台北14日電）檢警擴大追查逃避兵役案，有不少藝人涉入其中，今天王品澔出席經紀公司活動，他透露自己被檢查出「病竇症候群」所以不用當兵，發病嚴重時甚至心跳降到30。

25歲王品澔以模特兒身分出道，參與「全明星運動會」第3季後知名度暴增，戲劇部分也演出「天之驕女」、「牛車來去」、「無罪推定」等台劇，今天他參與經紀公司記者會，被問到當兵議題，王品澔坦言因為身體問題而免役。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

王品澔被檢查出「病竇症候群」而免役，他在大四畢業、準備當兵前去做了檢查，意外被告知有「病竇症候群」，體檢1次後就被通知免疫，王品澔坦言這種病沒有特別治療的方式，只能在生活中多加注意。

王品澔透露過去有多次「突然昏倒」的經驗，他表示高中時期第一次暈倒，當時並沒有做精密的檢查，一直到大學昏倒了2次，才到醫院掛急診，在睡夢中心跳只剩30幾，「有次還暈倒到不知道睡了多久，狀態像突然睡著一樣」。（編輯：李淑華）1140514

王品澔
新北客家桐花祭將開跑 體驗四月雪10日起報名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：