罹「病竇症候群」心跳降到30 王品澔不用當兵

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（中央社記者洪素津台北14日電）檢警擴大追查逃避兵役案，有不少藝人涉入其中，今天王品澔出席經紀公司活動，他透露自己被檢查出「病竇症候群」所以不用當兵，發病嚴重時甚至心跳降到30。

25歲王品澔以模特兒身分出道，參與「全明星運動會」第3季後知名度暴增，戲劇部分也演出「天之驕女」、「牛車來去」、「無罪推定」等台劇，今天他參與經紀公司記者會，被問到當兵議題，王品澔坦言因為身體問題而免役。

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王品澔被檢查出「病竇症候群」而免役，他在大四畢業、準備當兵前去做了檢查，意外被告知有「病竇症候群」，體檢1次後就被通知免疫，王品澔坦言這種病沒有特別治療的方式，只能在生活中多加注意。

王品澔透露過去有多次「突然昏倒」的經驗，他表示高中時期第一次暈倒，當時並沒有做精密的檢查，一直到大學昏倒了2次，才到醫院掛急診，在睡夢中心跳只剩30幾，「有次還暈倒到不知道睡了多久，狀態像突然睡著一樣」。（編輯：李淑華）1140514