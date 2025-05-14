紀念作曲家布列茲百年冥誕 長笛家舒茲奏代表作

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（中央社記者趙靜瑜台北14日電）紀念法國當代作曲巨擘布列茲百年冥誕，維也納愛樂長笛首席卡爾．海因茨．舒茲將帶來布列茲代表作「長笛與鋼琴小奏鳴曲」。舒茲表示這首樂曲有豐富的結構與深度，值得一聽。

舒茲（Karl-Heinz Schütz）今天在記者會上表示，這首布列茲「長笛與鋼琴小奏鳴曲」堪稱演奏技巧的極致挑戰，難度極高，這也是「長笛教母」樊曼儂親點希望舒茲演奏的作品。

舒茲表示，布列茲的音樂不只可以用聽的，也可以用讀的，「布列茲的音樂非常濃烈，深度密度皆高，而且就作曲家創作的技巧而言，布列茲與巴赫有相似的地方，這場音樂會從巴赫到布列茲的選曲與排序，有相承的脈絡可循。」

舒茲回憶，他與鋼琴家長崎麻里香（Marika Nagasaki）10年前在法國認識，引薦的音樂家對舒茲說：「長崎麻里香擁有特殊的琴韻，能夠與舒茲完美對話，而且她能彈奏布列茲！」這個緣份就這樣開展至今，已經成為長期合作的音樂夥伴。

這場音樂會還將演出舒茲親自改編的普羅高菲夫「羅密歐與茱麗葉」組曲，舒茲說他小時候第一次聽到這首樂曲就愛上了，「我還將小澤征爾指揮的版本錄下來，反覆聆聽，聽到CD壞掉。」他身為維也納愛樂長笛首席，也有很多機會演奏「羅密歐與茱麗葉」舞劇組曲樂團版，非常熟悉。

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舒茲表示，他有一次聽到「羅密歐與茱麗葉」的中提琴與鋼琴演奏版本，心想那用長笛改編也不是不行，於是舒茲以浪漫的主題樂章開啟，依循莎士比亞原著的敘事線，將茱麗葉之死的樂段放在樂曲最終，並將細碎的小樂段整合，成為目前的「長笛與鋼琴」版本，這次也將在台北首演。

「王者再臨-舒茲長笛演奏會」將於5月16日演出，地點在台北國家音樂廳。5月17日與18日將分別於基隆表演藝術中心及台中國家歌劇院與國立台灣交響樂團合作演出。（編輯：陳政偉）1140514