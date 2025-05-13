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精英參展COMPUTEX 秀新世代AI產品、太空電腦

2025/5/13 20:45（5/13 21:11 更新）
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精英電腦13日宣布將參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX），展出全系列人工智慧（AI）產品，圖為15.3吋UP52系列AI筆記型電腦。（精英提供）中央社記者吳家豪傳真 114年5月13日
精英電腦13日宣布將參加2025年台北國際電腦展（COMPUTEX），展出全系列人工智慧（AI）產品，圖為15.3吋UP52系列AI筆記型電腦。（精英提供）中央社記者吳家豪傳真 114年5月13日
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（中央社記者吳家豪台北13日電）2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）將於5月20日至23日登場，精英電腦今天宣布將展出全系列人工智慧（AI）產品，涵蓋輕薄筆電、商用機種、Chromebook、主機板、LIVA迷你電腦、伺服器方案與EliteSpace太空電腦。

精英發布新聞稿說明，在COMPUTEX將發表全新一代AI筆記型電腦，專為商務人士與行動工作者打造，包括14吋主流機種UP42AR、UP42KP與UP42PW，以及15.3吋UP52系列旗艦機型。

精英正在進軍低軌道衛星開發，計畫核心為EliteSpace OBC開發套件，是一套專為立方體衛星任務、高級研究和學術專案設計的緊湊型機載電腦，包括模擬套件、開發板和飛行模型。

精英指出，EliteSpace OBC將於今年第4季搭載國立成功大學的立方衛星Lilium3 CubeSat，首次進入太空運行軌道。

此外，網路儲存伺服器（NAS）廠威聯通將於COMPUTEX展出全新解決方案QNAP高可用性NAS雙機架構，主打中小型企業規模與預算相對有限的企業組織，總體成本更具可負擔性；另將展出橫向擴充（Scale-out）儲存方案。

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威聯通經董事會決議，每股預計發放現金股利新台幣40元，依13日興櫃收盤價673元計算，殖利率達5.94%。

目前威聯通的營收來源以歐洲地區占比最高，接近60%，其次為亞洲及美洲；由於歐洲地區營收占比高，美國關稅議題對威聯通的影響相對有限。（編輯：林家嫻）1140513

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