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德保拉8局無失分好投 兄弟1分斬斷龍隊4連勝

2025/5/14 21:46（5/14 21:56 更新）
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中華職棒中信兄弟德保拉（Jose De Paula）14日先發登板對上味全龍，演出8局無失分好投，送出5次三振，幫助兄弟最終以1比0奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月14日
中華職棒中信兄弟德保拉（Jose De Paula）14日先發登板對上味全龍，演出8局無失分好投，送出5次三振，幫助兄弟最終以1比0奪勝。（中信兄弟提供）中央社記者楊啟芳傳真 114年5月14日
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（中央社記者楊啟芳台北14日電）中職今天在天母球場上演投手戰，中信兄弟德保拉8局無失分好投，加上江坤宇敲關鍵安打，終場兄弟1比0擊退味全龍，斬斷龍隊4連勝；另一場樂天桃猿以10比1擊潰統一獅隊。

兄弟先發投手德保拉（Jose De Paula）此戰用90球投8局，僅被擊出2支安打，投1次保送、5次三振，沒有失分演出優質先發；接著黃恩賜投1局也沒有失分，聯手完封龍隊打線。

龍隊先發艾璞樂（Tyler Eppler）則是用93球投7局，被敲5支安打，投3次保送、4次三振，沒有失分。兄弟在9局上突破投手陳冠偉，黃韋盛選到保送後盜上二壘，江坤宇再敲安打送回全場唯一1分，最終兄弟就以1分奪勝，德保拉拿下本季第4勝。

另一場在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿隊1局下就展開攻勢，陳晨威敲出二壘安打後，靠著暴投上三壘，林立再擊出滾地球送回第1分。

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3局下統一獅隊先發投手郭俊麟控球失準，被敲安打後投出2次保送，滿壘時被林泓育敲2打點二壘安打，再投出四壞球、觸身球奉送1分，劉予承接替登板後，曾冠傑再擊出1打點安打，桃猿取得5比0領先；桃猿4局下再攻下3分，第6、第7局各得1分，終場就以10比1獲勝。

桃猿先發投手威能帝（Pedro Fernandez）用85球投6局，僅被擊出3支安打，沒有出現保送，投出3次三振，無失分演出優質先發，奪下本季第5勝，獲選為單場MVP。（編輯：陳政偉）1140514

江坤宇
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