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紐菲簽「軍隊互訪地位協定」 馬尼拉抗中網絡成形

2025/5/14 21:27
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（中央社記者丘德真雪梨14日專電）菲律賓外交事務專家黃美慧向中央社指出，紐西蘭4月30日與菲律賓簽訂「軍隊互訪地位協定」，標誌著菲律賓致力打造抗衡中國威脅的防衛網絡逐漸成形；而台灣帶動鄰國減少依賴中國亦對這個防衛網絡起正面作用。

黃美慧曾經於菲律賓外交部屬下「外事服務研究所」（Foreign Service Institute）擔任「資深對外事務研究專家」（Senior Foreign Affairs Research Specialist），目前為紐西蘭印太事務研究所（The Institute for Indo-Pacific Affairs）非常駐研究員。

黃美慧接受中央社訪問時表示，儘管菲律賓是東南亞國家協會（ASEAN）成員，但東協在維護以規範為基礎的國際秩序作用十分有限，再加上南海局勢緊張，菲律賓必須另謀出路；因此，菲律賓致力與眾多理念相同國家簽訂類似的雙邊協定，進而建構一個符合彼此需要的防衛網絡。

黃美慧舉例，紐西蘭近日簽訂這項協議，正是考慮到必須積極維護整個區域安全秩序；她說：「紐西蘭了解到維護印太地區自由航行的重要性；紐西蘭長期以來一直受到這問題所影響。」

黃美慧昨天於澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）網站發表文章，標題為「菲律賓因應南海緊張局勢建立國防夥伴網絡；近日獲得紐西蘭加入」（With New Zealand the latest to join, the Philippines is building a network of defence partners amid South China Sea tensions）。

文中提到，在與紐西蘭簽訂「軍隊互訪地位協定」（Status of Visiting Forces Agreement, SOVFA）協議之前，菲律賓與其他夥伴國家簽訂的類似協議還包括：2024年與日本簽訂「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement，RAA）、2012年與澳洲簽訂「軍隊互訪地位協定」，以及1999年與美國簽訂 「軍隊互訪協定」（Visiting Forces Agreement）；菲律賓今年年中將與加拿大簽署類似協議；此外，法國也在考慮與菲律賓簽訂類似協議。

黃美慧相信，菲律賓藉著雙邊協定打造防衛網絡的做法，會比依靠東協維護區域安全秩序有效得多。她說：「對菲律賓來說，要處理類似的雙邊協議是容易得多的；反觀東協，內部存有分岐，而且行事緩慢。」

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黃美慧認為，東協通常抵擋不了來自中國的壓力。她舉例提到，海牙常設仲裁法院於2016年7月公布南海裁決，指中國「藉由妨礙菲律賓捕魚和石油開採、建設人工島嶼，以及未阻止中國漁民在該區域捕魚活動，侵害菲律賓在其專屬經濟區享有的主權權利」不過，一個多星期後舉行的東協會議，卻未發表提及該項裁決的聲明。

黃美慧認為，台灣是菲律賓的重要夥伴；台灣足以帶動區域內各國降低依賴中國，進而抵消中國的影響力；而且，台灣在協助鄰國救災和提高韌性等方面亦有著重要作用，尤其是菲律賓經常受到颱風和地震侵襲；這些均對菲律賓抗衡中國威脅的防衛網絡有著正面作用。（編輯：韋樞）1140514

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