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澳洲自製火箭力拚本土發射升空 放眼躋身太空俱樂部

2025/5/14 21:40
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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲火箭開發商吉爾摩太空技術公司表示，計劃明天首次試射本土研發火箭，嘗試把它送上地球軌道，並將運載一罐澳洲人喜愛的土司配料維吉麥醬（Vegemite）。

法新社報導，吉爾摩太空技術公司（Gilmour Space Technologies）表示，3節式鬩神星號（Eris）火箭將從東海岸鮑恩（Bowen）附近的太空中心發射。

如果成功，這將是首枚澳洲製造，且從澳洲本土發射升空進入地球軌道的火箭。

吉爾摩太空技術公司執行長吉爾摩（Adam Gilmour）今天告訴法新社，在獲得澳洲太空總署（Australian Space Agency）批准後，如果天氣允許，預計將於明天開始的幾天內發射。

但他現在並沒有抱太大的希望。

吉爾摩說：「如果真的進入地球軌道，我可能會心臟病發作，因為我會非常驚訝，但又欣喜若狂。」

這具設計用來將小型衛星送入低地球軌道（low-Earth orbit）的23公尺長火箭，目前正準備從昆士蘭州（Queensland）首府布里斯本（Brisbane）以北約1000公里處的艾博特角（Abbot Point）發射升空。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）11405014

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