加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

日本民間火箭搭載台灣衛星 發射升空失敗[影]

2024/12/18 12:44（12/18 13:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，18日上午從日本和歌山縣的發射場發射升空後出狀況，發射失敗。（共同社）
日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，18日上午從日本和歌山縣的發射場發射升空後出狀況，發射失敗。（共同社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京18日專電）日本太空新創公司SPACE ONE開發的小型火箭KAIROS2號機，今天上午從日本和歌山縣的發射場發射升空後出狀況，發射失敗。

日本放送協會（NHK）報導，SPACE ONE的小型火箭KAIROS2號機上午11時（台灣時間10時），從和歌山縣串本町的發射場發射升空。

這火箭搭載著包括台灣國家太空中心（TASA）研發的教育用衛星在內的5個小型衛星。發射升空後經過50幾分鐘，在高度500公里處附近預定進入預定軌道，但上升之際出狀況，宣告發射失敗。

開發的企業表示，研判任務很難進行，於是採取中斷飛行的措施。

KAIROS火箭全長約18公尺、重量約23公噸，使用固體燃料，大約是愛普瑟隆火箭（Epsilon）的1/4大小，最大特色是日本首枚擁有「自律飛行安全」功能的火箭。

KAIROS2號機今年3月發射升空後不久爆炸，發射失敗。經過改良後的KAIROS2號機今天上午又發射失敗，開發的企業正在調查發射失敗的原因。

若KAIROS2號機順利將搭載衛星投入預定軌道，將寫下日本第一個成功將衛星送入運行軌道的民間火箭紀錄。（編輯：韋樞）1131218

#日本
#日本放送協會
#台灣
#國家太空中心
#SPACE ONE
延伸閱讀
日本民間火箭發射失敗爆炸 因偵測到異常中斷飛行睽違近一年再度嘗試 日本發射主力火箭H3二號機日本探測器降落月球 登月成功全球第5國SpaceX星艦第2度試射 順利脫離推進器後失聯爆炸
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

27
更多編輯台推薦新聞：